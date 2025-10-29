Nacionales
Capturan a pandillera con largo historial criminal en Sonsonate
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Sandra Iveth Flores Osorio, de 32 años, miembro de la pandilla MS-13, en el departamento de Sonsonate.
Según el reporte oficial, Osorio cuenta con un amplio historial delictivo que data desde 2009. La mujer será procesada por múltiples delitos, entre ellos agrupaciones ilícitas, homicidio agravado, privación de libertad, extorsión, robo agravado, amenazas, receptación y resistencia.
Las autoridades reiteraron su compromiso en la lucha contra las estructuras criminales y aseguraron que continuarán operativos para desarticular actividades delictivas en la zona.
Principal
Usuarios denuncian a cobrador de la ruta 373 tras insultar a pasajero
Usuarios del transporte colectivo de la ruta 373 denunciaron un nuevo caso de abuso por parte de un cobrador de dicha unidad, que realiza el recorrido entre San Miguel y Usulután.
En un video compartido por los pasajeros, se observa cómo el cobrador insulta a un usuario que se negaba a moverse dentro del autobús, diciéndole: “El único animal que no querés colaborar solo sos vos”.
Los denunciantes aseguran que este episodio se suma a una serie de abusos recurrentes, que incluyen cobros excesivos, agresiones verbales y manejo imprudente, por parte de empleados de la misma ruta. Las autoridades del transporte aún no se han pronunciado sobre la denuncia.
#CRONIO Usuarios denunciaron a un cobrador de la ruta 373 que llamó “animal” a un pasajero durante el recorrido entre San Miguel y Usulután. Este hecho se suma a otros casos de abuso en la unidad. pic.twitter.com/3g6Gh5VtMA
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 29, 2025
Nacionales
Bebé muere y cinco personas resultan heridas tras accidente en Apaneca
Un trágico accidente de tránsito ocurrió en el cantón Tizapa, en el distrito de Apaneca, Ahuachapán, donde una bebé de seis meses perdió la vida y otras cinco personas resultaron heridas.
Según reportes de redes sociales, el incidente se produjo cuando un adulto mayor perdió el control de su camioneta, que aparentemente se quedó sin frenos, y arrolló a varias personas que se encontraban en la zona.
La madre de la menor se encuentra en estado crítico en un centro hospitalario, mientras las autoridades investigan las circunstancias del accidente.
Nacionales
Capturan a sujeto que robó celular y gestionó crédito por $7,000 en Soyapango
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Junior Osiel Benavides Villanueva, de 26 años, acusado de robar un celular a un pasajero de la Ruta 29-A y posteriormente gestionar un crédito por más de $7,000.
El hecho ocurrió la madrugada del lunes en un bus de la ruta mencionada, y el sospechoso fue detenido este martes en la urbanización Los Conacastes, pasaje 4 oriente, en el distrito de Soyapango, San Salvador Este.
Según la PNC, Benavides Villanueva accedió a las cuentas bancarias de la víctima y realizó dos desembolsos por $2,000 y $1,265. La víctima interpuso la denuncia tras recibir notificaciones de las transacciones, lo que permitió a las autoridades organizar un operativo que culminó con la detención del sospechoso.
El imputado será procesado por el delito de hurto mediante medios informáticos.