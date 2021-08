Pescador encontró un bebé semi enterrado en carretera de Texas

En redes sociales se ha viralizado un video que muestra a una persona no binaria en el momento en que expresó su molestia cuando un compañero se refirió a elle en femenino. Con notable frustración pidió respeto a su identidad de género y gritó: “no soy tu compañera, soy tu compañere”.

Tras el intenso momento que fue captado por otro de los presentes, el compañero se disculpó y continuó con su participación: “Perdón, una disculpa, compañere (…)”.

En el video se puede ver cómo la persona tiene los pronombres “elle/ él” entre paréntesis y a un lado de su nombre en Zoom, con lo cual, les indica a los otros asistentes cómo prefería ser llamada bajo esos términos. Sin embargo, el video desató un inmenso debate alrededor del lenguaje inclusivo.

Mediante la red social TikTok, el usuario Luis Hernández, estudiante de la clase, explicó que la discusión comenzó en medio de una exposición sobre el suicidio, donde un profesor mencionó que la depresión no distinguía nivel socioeconómico, religión, género, entre otros, pero, al mencionar “género”, la persona no binaria puntualizó a través del chat de la plataforma que género no es lo mismo que sexo.

Por su parte, los alumnos se desviaron del tema y en el chat ya se presentaba un debate sobre la identidad de género. Mismo que terminó migrando a las redes sociales con posturas a favor y en contra.

Ver Video Acá.