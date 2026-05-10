Internacionales
Los ocupantes del crucero afectado por hantavirus vuelan a sus países
Los cerca de 150 ocupantes del crucero Hondius, que sufrió un brote de hantavirus, empezaron a desembarcar este domingo en el puerto de Granadilla, en la isla española de Tenerife, en una operación de evacuación a sus países que finalizará el lunes.
Los pasajeros, vestidos con trajes protectores azules, iban descendiendo por pequeños grupos de la embarcación, que zarpó el 1 de abril de Argentina antes de sufrir el brote que mató a tres de sus pasajeros, y eran llevados hasta el pequeño puerto en lanchas, según observó una periodista de AFP.
«Si todo sigue conforme a lo previsto, y estoy segura de que va a ser así, a las 19H00 horas» (18H00 GMT) del lunes «el barco va a zarpar rumbo a Países Bajos», su base, solamente con una parte de la tripulación, dijo a RTVE la directora de Protección Civil española, Virginia Barcones.
Hasta las 13H00 GMT habían salido los aviones con los españoles y los franceses, y la operación seguirá por la tarde.
«Todo va bien», declaró a la AFP uno de los pasajeros franceses, Roland Seitre, justo antes de despegar. «Absolutamente todo el mundo está bien, no hay nada que objetar», añadió, refiriéndose a la evacuación del barco.
Los primeros en salir del crucero fueron los catorce españoles, hacia las 08H30 GMT, que fueron trasladados al aeropuerto de Tenerife Sur, a 10 minutos, donde un periodista de la AFP vio cómo llegaban en autobuses rojos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) con la parte del conductor separada de los pasajeros por una especie de muro profiláctico.
Al llegar al aeropuerto, los españoles se cambiaron los trajes de protección y fueron desinfectados, antes de despegar en el avión con el que aterrizaron cerca de Madrid a las 10H55 GMT hacia Madrid, desde donde partieron a un hospital militar para hacer cuarentena.
La misma operación tendrá lugar con los demás pasajeros y miembros de la tripulación de otras nacionalidades.
Este domingo hay además vuelos previstos a los Países Bajos, Canadá, Turquía, el Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos, según indicó en rueda de prensa la ministra española de Salud, Mónica García.
El último vuelo, hacia Australia, saldrá el lunes, agregó la ministra, que se encuentra junto a otros ministros y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, coordinando y supervisando el operativo.
Pasajeros asintomáticos
La operación «está yendo muy bien. Agradecemos también la coordinación por parte de España, y la UE también está aquí», señaló Ghebreyesus.
Antes de empezar con la evacuación, personal médico subió al crucero —llegado a Tenerife en la madrugada— para evaluar a los pasajeros, que continúan asintomáticos, según indicó García.
En el puerto de la isla del archipiélago atlántico de Canarias podía verse el despliegue del dispositivo, con carpas de la Guardia Civil y los autobuses rojos de la UME para los traslados al aeropuerto de los pasajeros del Hondius, que zarpó el 1 de abril de Ushuaia, en el extremo sur de Argentina.
El Gobierno español ha insistido en que el operativo cuenta con «todas las garantías de salud pública».
También fue enfático el director de la OMS: «Necesito que me escuchen con claridad: esto no es otro covid. El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo».
El último balance de la OMS registra un total de seis casos confirmados entre ocho sospechosos, que incluyen a una pareja de pasajeros neerlandeses y a una alemana fallecidos por este virus conocido pero poco frecuente, para el que no hay ni vacuna ni tratamiento.
El papa da las gracias a Canarias
El barco se encuentra fondeado, sin atracar, en el puerto de la Granadilla para no tocar tierra, por petición expresa de las autoridades regionales canarias, que han dejado clara su oposición.
«Con mi autorización y connivencia no voy a poner en peligro a la población», aseguró el presidente canario, Fernando Clavijo.
«El mundo nos observa de nuevo. Y de nuevo España, como en otras muchas crisis, va a responder a la altura de lo que es este gran país, con ejemplaridad y con eficacia», dijo por su parte el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto de su Partido Socialista en Andalucía.
Gracias a Canarias «por permitir que el crucero Hondius (…) atracara», dijo en la plaza de San Pedro el papa León XIV, quien visitará el archipiélago en abril dentro de un viaje a España.
Internacionales
Hombre asesina a su hija con una motosierra tras descubrir que alteró sus calificaciones
Un padre de familia en la India asesinó a su propia hija con una motosierra luego de que esta modificara sus calificaciones de la escuela.
El incidente ocurrió en la aldea india de Deulgaon Raje. La niña tenía nueve años y su padre es Shantaram Chavan, un obrero de 33 años.
La disputa empezó cuando el hermano mayor se burló de ella por los resultados de sus exámenes. Incapaz de soportarlo, la pequeña alteró el boletín y se colocó en primer lugar, dejando a su hermano en el segundo.
El inspector de la Policía local Gopal Pawar relató el incidente: «El domingo por la tarde, el acusado usó una motosierra para matar a su hija. Después de cortarle la garganta, envolvió el cuerpo en un sari [una tela tradicional de la India] y prendió fuego a la casa en un intento a sangre fría de borrar todo rastro de lo que había hecho».
Chavan fingió que el incendio había sido accidental, pero una denuncia anónima llevó a su detención junto con una mujer que lo habría ayudado. El cuerpo de la menor fue enviado a un hospital del lugar para pruebas de ADN y la investigación sigue abierta.
Internacionales
Encuentran dron de guerrilla con explosivos
Un dron con fibra óptica y cargado con explosivos fue hallado cerca del mayor aeropuerto internacional de Colombia y atribuido por inteligencia militar a guerrilleros responsables de una ola de atentados en plena campaña presidencial, dijo a la AFP una fuente del Ejército.
Las autoridades encontraron el artefacto el miércoles a 5.4 kilómetros de la base aérea militar Catam, próxima al Aeropuerto Internacional de El Dorado, en Bogotá, en un contexto de violenta presión en los grupos armados de cara a las elecciones del 31 de mayo.
Los drones son usados habitualmente por guerrilleros, principalmente del ELN y disidentes de las extintas FARC, en sus ataques contra bases militares, estaciones de policía y también contra la población civil.
Los dispositivos con fibra óptica, muy utilizados en la guerra en Ucrania, se operan con un cable y son más difíciles de inhibir por los sistemas electrónicos antidrones.
«Los indicios (de la presencia del dron) llegaron desde la Fiscalía en el Cauca», dijo a la AFP un responsable del Ejército.
La región del Cauca (suroeste) tiene grandes superficies de narcocultivos y es un bastión de los guerrilleros bajo las órdenes de Iván Mordisco, el criminal más buscado del país que le dio la espalda al acuerdo de paz de 2016.
Los disidentes reconocieron la autoría de un atentado con explosivos en una carretera en el Cauca que dejó 21 muertos a finales de abril pasado.
Internacionales
Ecuador desarticula red que enviaba cocaína en contenedores de «snacks» de plátano hacia Europa
La Policía Nacional de Ecuador desarticuló una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína mediante la contaminación de contenedores de exportación de «chifles» (láminas delgadas de plátano verde frito), con destino a países europeos, informó el viernes el Ministerio del Interior.
El operativo permitió la captura de siete ciudadanos ecuatorianos, tras 12 horas de acciones coordinadas con la Fiscalía General del Estado, precisó a periodistas el ministro del Interior, John Reimberg.
Por su parte, la Policía detalló en un comunicado que la intervención dejó como resultado nueve allanamientos, tras dos años de investigaciones, labores de inteligencia y cooperación internacional.
Añadió que entre los siete detenidos presuntamente vinculados a esta estructura delictiva figura Henry Isaac Játiva Murillo, identificado como supuesto líder de la organización y exgerente de la empresa exportadora Nina Bananas S.A.
«Las investigaciones determinaron que la organización utilizaba diferentes modalidades para ocultar la droga en contenedores con productos de exportación, entre ellas dobles fondos, contaminación de mercancía y la modalidad ‘gancho ciego’ (introducción de droga en cargamentos lícitos aprovechando las fallas logísticas sin que las empresas exportadoras lo sepan)», señaló.
La Policía precisó que los cargamentos ilícitos tenían como destino España, Bélgica y Sierra Leona.
Asimismo, informó que se detectó la clonación de sellos de seguridad y el uso de bodegas clandestinas ubicadas en la vía a la Costa para contaminar las cargas ilícitas antes de su envío.
La operación también permitió esclarecer la participación de esta red en cuatro casos relevantes de narcotráfico registrados entre 2021 y 2024, en los que se decomisaron más de 9.3 toneladas de cocaína, cuya afectación económica supera los 436 millones de dólares en el mercado europeo.
El ministerio señaló que el Gobierno continuará fortaleciendo las capacidades operativas y de inteligencia para combatir las estructuras narcodelictivas que afectan la seguridad del país sudamericano.