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Santa Rosa de Lima superó los 41 °C este domingo
El distrito de Santa Rosa de Lima, en el departamento de La Unión, registró la temperatura máxima, de este domingo, con una cifra de 41.3 grados Celsius, según los parámetros obtenidos por las estaciones meteorológicas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn).
Medio Ambiente detalló que, la estación Santa Rosa de Lima, registró la temperatura máxima de este día, con mayores picos de calor durante las 11:00 a.m. y las 3:00 p.m., cuando la intensidad del sol es más fuerte
Mientras que, zonas como Acahuapa y Nueva Concepción, registraron temperaturas de 39.2 y 37.8 grados Celsius, respectivamente.
Medio Ambiente recomienda mantenerse constantemente hidratados para evitar complicaciones de salud debido al calor. Además, es importante utilizar protector solar y evitar la larga exposición bajo el sol durante las horas de mayor intensidad.
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Continúa búsqueda de joven arrastrado por corriente de retorno en playa El Espino
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VIDEOS | Capturan a joven vinculado a la MS-13 tras hallar evidencia en su teléfono
Un sujeto vinculado a la pandilla MS-13 fue ubicado por la Fuerza Armada al norte de San Salvador. Al momento de su detención se le encontraron videos en su teléfono móvil, el cual evidencian sus nexos con este grupo terrorista.
La información fue brindada por el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, quien identificó al hombre como Dylan Paul Córdova Gálvez, miembro activo de la pandilla (homeboy) en la colonia Los Ángeles, Apopa, San Salvador.
«En su teléfono se encontraron videos que evidencian su vínculo con esta estructura terrorista», afirmó Merino Monroy.
Dylan Paul Córdova Gálvez, homeboy de la MS-13, fue ubicado por elementos de la @FUERZARMADASV en la colonia Los Ángeles, Apopa, San Salvador.
En su teléfono se encontraron videos que evidencian su vínculo con esta estructura terrorista.
Será entregado a la @PNCSV.
No… pic.twitter.com/AYBIEKvuLZ
— René Francis Merino Monroy🇸🇻 (@merino_monroy) May 10, 2026
Luego de su ubicación se dio parte a la Policía Nacional Civil para que procedan a su arresto y posterior encarcelamiento para ser juzgado.
«No daremos descanso a los terroristas, los sacaremos de las comunidades para garantizar la tranquilidad y seguridad de los salvadoreños», expresó.
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Capturan a jovencito por hurtar una motocicleta de una vivienda en San Miguel
Un jovencito fue arrestado por la Policía Nacional Civil (PNC) luego de hurtar una motocicleta desde el interior de una vivienda en la zona oriental de El Salvador.
Se trata de Esteban Armando Gaitán Mendoza, de 18 años de edad, quien de acuerdo a la policía robo el automóvil de dos ruedas a pesar que «estaba estacionada en una vivienda».
El hurto ccurrió en el barrio El Calvario, de San Miguel Centro, y quedó grabado en cámaras de seguridad de la zona.
«Tras la denuncia fue capturado en el cantón Mazatepeque, del mismo municipio. Será remitido por el delito de hurto», detalló la corporación.
Esteban Armando Gaitán Mendoza, de 18 años de edad, hurtó una motocicleta que estaba estacionada en una vivienda.
Ocurrió en el barrio El Calvario, de San Miguel Centro, el hecho quedó grabado en cámaras de seguridad de la zona.
Tras la denuncia fue capturado en el cantón… pic.twitter.com/0vC7fyKTIY
— PNC El Salvador (@PNCSV) May 10, 2026