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Nacionales

Santa Rosa de Lima superó los 41 °C este domingo

Publicado

hace 2 horas

el

El distrito de Santa Rosa de Lima, en el departamento de La Unión, registró la temperatura máxima, de este domingo, con una cifra de 41.3 grados Celsius, según los parámetros obtenidos por las estaciones meteorológicas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn).

Medio Ambiente detalló que, la estación Santa Rosa de Lima, registró la temperatura máxima de este día, con mayores picos de calor durante las 11:00 a.m. y las 3:00 p.m., cuando la intensidad del sol es más fuerte

Mientras que, zonas como Acahuapa y Nueva Concepción, registraron temperaturas de 39.2 y 37.8 grados Celsius, respectivamente.

Medio Ambiente recomienda mantenerse constantemente hidratados para evitar complicaciones de salud debido al calor. Además, es importante utilizar protector solar y evitar la larga exposición bajo el sol durante las horas de mayor intensidad.

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Nacionales

Continúa búsqueda de joven arrastrado por corriente de retorno en playa El Espino

Publicado

hace 3 horas

el

10 mayo, 2026

Por

Cuerpos de socorro, en coordinación con la Fuerza Naval, continúan las labores de búsqueda de un joven que fue arrastrado por una corriente marina el pasado viernes 8 de mayo en playa El Espino.

Las autoridades identificaron al desaparecido como Daniel Alexander Alas, de 19 años, originario de la colonia Ciudad Pacífica, en San Miguel. De acuerdo con la información brindada, el joven desapareció en el sector de El Jícaro, específicamente en la zona conocida como Arcos del Espino.

Según versiones, Daniel se encontraba disfrutando en el lugar cuando fue visto por última vez antes de ser arrastrado por el agua.

Equipos de rescate mantienen operativos de búsqueda en la zona costera; sin embargo, hasta el momento, el joven no ha sido localizado.

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Nacionales

VIDEOS | Capturan a joven vinculado a la MS-13 tras hallar evidencia en su teléfono

Publicado

hace 7 horas

el

10 mayo, 2026

Por

Un sujeto vinculado a la pandilla MS-13 fue ubicado por la Fuerza Armada al norte de San Salvador. Al momento de su detención se le encontraron videos en su teléfono móvil, el cual evidencian sus nexos con este grupo terrorista.

La información fue brindada por el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, quien identificó al hombre como Dylan Paul Córdova Gálvez, miembro activo de la pandilla (homeboy) en la colonia Los Ángeles, Apopa, San Salvador.

«En su teléfono se encontraron videos que evidencian su vínculo con esta estructura terrorista», afirmó Merino Monroy.

Luego de su ubicación se dio parte a la Policía Nacional Civil para que procedan a su arresto y posterior encarcelamiento para ser juzgado.

«No daremos descanso a los terroristas, los sacaremos de las comunidades para garantizar la tranquilidad y seguridad de los salvadoreños», expresó.

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Nacionales

Capturan a jovencito por hurtar una motocicleta de una vivienda en San Miguel

Publicado

hace 7 horas

el

10 mayo, 2026

Por

Un jovencito fue arrestado por la Policía Nacional Civil (PNC) luego de hurtar una motocicleta desde el interior de una vivienda en la zona oriental de El Salvador.

Se trata de Esteban Armando Gaitán Mendoza, de 18 años de edad, quien de acuerdo a la policía robo el automóvil de dos ruedas a pesar que «estaba estacionada en una vivienda».

El hurto ccurrió en el barrio El Calvario, de San Miguel Centro, y quedó grabado en cámaras de seguridad de la zona.

«Tras la denuncia fue capturado en el cantón Mazatepeque, del mismo municipio. Será remitido por el delito de hurto», detalló la corporación.

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