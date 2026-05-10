Santa Rosa de Lima superó los 41 °C este domingo

Un sujeto vinculado a la pandilla MS-13 fue ubicado por la Fuerza Armada al norte de San Salvador. Al momento de su detención se le encontraron videos en su teléfono móvil, el cual evidencian sus nexos con este grupo terrorista.

La información fue brindada por el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, quien identificó al hombre como Dylan Paul Córdova Gálvez, miembro activo de la pandilla (homeboy) en la colonia Los Ángeles, Apopa, San Salvador.

«En su teléfono se encontraron videos que evidencian su vínculo con esta estructura terrorista», afirmó Merino Monroy.

Dylan Paul Córdova Gálvez, homeboy de la MS-13, fue ubicado por elementos de la @FUERZARMADASV en la colonia Los Ángeles, Apopa, San Salvador. En su teléfono se encontraron videos que evidencian su vínculo con esta estructura terrorista. Será entregado a la @PNCSV. No… pic.twitter.com/AYBIEKvuLZ — René Francis Merino Monroy🇸🇻 (@merino_monroy) May 10, 2026

Luego de su ubicación se dio parte a la Policía Nacional Civil para que procedan a su arresto y posterior encarcelamiento para ser juzgado.

«No daremos descanso a los terroristas, los sacaremos de las comunidades para garantizar la tranquilidad y seguridad de los salvadoreños», expresó.

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