Presidente Nayib Bukele cuestiona a gobiernos que se benefician de la criminalidad

Para el presidente de la República, Nayib Bukele, la razón por la que muchos gobiernos que cuentan con recursos y posibilidades de combatir la criminalidad en sus países, optan por no hacerlo ya que se benefician de ella o están aliados a estas estructuras.

Así lo señaló en una publicación en su cuenta de Twitter este domingo, en la que aseguró que hay gobiernos que tienen hasta 10 o 1,000 veces mayor capacidad que la criminalidad a la que enfrentan, lo que vuelve incomprensible que no logren erradicarla o combatirla de frente.

«Casi todos los gobiernos del mundo son entre 10 y 1000 veces más fuertes que todos sus criminales combinados. La razón por la que no acaban con el crimen es porque están coludidos con él o porque se benefician de él. Tú eliges el motivo», publicó el presidente vía Twitter.

