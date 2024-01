Diáspora comenzó a votar en línea ayer por presidente y diputados

A partir de hoy, los salvadoreños que viven en el extranjero comenzaron a emitir el voto para las elecciones presidenciales y legislativas por medio de la modalidad remota por internet (en línea) y tendrán los próximos 30 días, hasta el domingo 4 de febrero a las 5:00 p.m. (hora de El Salvador), para ejercer su derecho al sufragio.

Noel Orellana, magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), confirmó en la entrevista de TVO que, hasta el 4 de enero pasado, el registro electoral de la población salvadoreña habilitada para ejercer el sufragio ascendió a 6,214,399 ciudadanos, de los cuales 5,473, 305 van a votar en el territorio nacional, mientras que 741,094 pueden votar por la vía de internet.

El funcionario recordó que los salvadoreños que pueden ejercer el voto en línea son quienes tienen Documento Único de Identidad (DUI) con dirección en el extranjero. En ese sentido, detalló que el 80 % de la diáspora incorporada en el registro electoral posee su documento con domicilio en el exterior, por lo que la mayoría podrá votar por medio de cualquier dispositivo electrónico con acceso a internet desde cualquier parte del mundo.

Aseguró que el otro 20 % corresponde a un promedio de 250,000 salvadoreños que votarán a través de la modalidad electrónica presencial (acudir a centro de votación en consulados o embajadas) y un aproximado de 300,000 salvadoreños tendrán derecho a votar de forma presencial con el pasaporte vigente o vencido.

En el marco del inicio de la votación remota por internet, los magistrados del TSE participaron ayer desde las 7:00 p.m. en un evento de apertura de la jornada de votación en línea.

La primera actividad que se desarrolló fue la generación de las actas de puesta en cero; después, a las 11:45 p.m., un técnico de la empresa Indra (contratada para el diseño del voto electrónico) creó la urna digital para que estuviera disponible para la apertura de la votación, que inició las 00:00 horas de este sábado.

«Esta votación que se conoce como voto anticipado va a estar por todo el mes de enero, a partir de las 00:00 horas de este día [sábado] hasta el 4 de febrero [en el] huso horario de El Salvador, es decir a las cinco de la tarde estaríamos cerrando. La finalización se va a adecuar al horario que tenemos nosotros el día de la elección», expresó ayer Dora Martínez, presidenta del TSE.

La funcionaria explicó que, durante este mes, nadie tendrá acceso a ver cuántos votos se han emitido por parte de la diáspora, pues se mantendrá la secretividad, la transparencia y la unicidad del sufragio.

«Ese mes que va a durar la votación no van a tener acceso a estar viendo cuántos han votado, porque se debe respetar la secretividad del voto, la unicidad que es un voto único para cada persona y también la transparencia. No se va a poder abrir [la urna digital] porque es un proceso que se respeta igual como si estuviéramos en un voto presencial, que en el transcurso de la votación no podemos ver cuántas papeletas hay en la caja o en la urna, hasta que ya se cierra la votación empieza el conteo», agregó.

La titular del organismo electoral también afirmó que se han puesto a disposición a 25 colaboradores que estarán monitoreando la biometría del voto remoto por internet, que consistirá en el reconocimiento facial (Face ID) del elector.

Además, explicó que estará disponible un call center (centro de llamadas telefónicas) del TSE para atender a los votantes en el extranjero, en caso de que tengan algún inconveniente al momento de ejercer el sufragio.

