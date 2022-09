Hispano habría decapitado con espada a mujer con la que vivía en California

Dos personas murieron cuando una avioneta se estrelló en el aeropuerto de Santa Mónica el jueves por la tarde, dijeron las autoridades.

Las imágenes de la escena mostraron los restos quemados de la aeronave en la pista. El avión parecía ser un avión monomotor de dos asientos Piper Sport.

Los paramédicos declararon muertas a las dos víctimas en el lugar. Sus nombres no fueron revelados de inmediato a la espera de la notificación a los familiares.

Two people were killed today when a small plane crashed at Santa Monica Airport. https://t.co/3hh2OxXQhZ