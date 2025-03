Expresidente peruano Pedro Castillo se declara en huelga de hambre

«Contra el politizado juicio oral y su anunciada condena en mi contra por delitos de rebelión y otros que no he cometido, me declaro en huelga de hambre», indicó Castillo en su cuenta de X, donde publicó una breve carta en la que ofrece más detalles sobre su decisión.

En la misiva, escrita de su puño y letra, afirmó que se «encuentra recluido injustamente» en la cárcel de Barbadillo, ubicada en el distrito de Ate (Lima), «por actos que nunca cometí».

El pasado 4 de marzo, se inició un juicio oral en su contra, en el marco de una investigación fiscal por intento de golpe de Estado, luego de que el 7 de diciembre de 2022 intentara disolver el Congreso sin tener un sustento legal.

En ese sentido, Castillo cuestionó que ahora hay «un tribunal con una jueza que ha adelantado opinión en mi contra, forzando el tipo penal de rebelión».

La carta ha sido rubricada también por el abogado Walter Ayala, quien declaró a la privada emisora Radio Programas del Perú que, en su opinión, «han metido preso a un inocente», especialmente al considerar que el exmandatario «nunca se alzó en armas».

«La decisión de una huelga de hambre es porque él está haciendo una protesta pacífica para que Perú y el mundo tengan conocimiento de que Castillo se encuentra preso de manera injusta, arbitraria», sostuvo.

Asimismo, hizo «responsable al sistema de justicia por su salud o algo más grave que pueda suceder de hoy en adelante».

El Ministerio Público ha solicitado 34 años de cárcel para Castillo, así como su inhabilitación por tres años y seis meses para ejercer cargos públicos.

