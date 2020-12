En Hungría prohíben a parejas LGTBI posibilidad de adopción

Uno de los grupos de población que más están padeciendo la pandemia del coronavirus son los de la tercera edad, ya que además de ser vulnerables al Covid-19 deben permanecer aislados en casa, alejados de sus actividades y sobre todo, de sus seres queridos.

Hay quienes creen que el estrés, la ansiedad y la depresión podrían dejar peores estragos o secuelas en los adultos mayores que el propio virus.

Ejemplo de ello es la historia de un anciana británica llamada Rita Hookway, quien desde hace un tiempo radica en una residencia de adultos mayores, pues requiere cuidados especiales ya que sufre demencia.

Rita tiene 94 años y una de sus hijas llamada Jane decidió que para hacerle más llevadera la vida en el asilo la visitaría todos los días.

La pandemia las obligó a tener que dejar de verse de un día para otro, lo cual mermó la salud de Hookway, cuyo problema de demencia ha tenido un notorio avance en estos meses. “Era una persona muy feliz, siempre sonriente… Ahora sus ojos están cerrados el 99% del tiempo y dice muy pocas palabras”, comentó su hija en entrevista para Daily Mail.

En julio pasado, la gente del asilo le permitió a Jane y a su hermana visitar a su madre una vez cada 15 días, solo durante 20 minutos y resguardando la sana distancia. Así que la hija decidió mantener comunicación con su madre todos los días a través de una videollamada, lo cual resulta titánico para Rita pues es complicado que se mantenga lúcida la mayoría de los días.

Sin embargo, Jane hizo público un video de una videollamada en donde su madre logró tener una increíble reacción al reconocer su voz. La anciana mantenía los ojos cerrados y al escuchar a Jane, los abre rápidamente y comienza a llorar.

“No había querido compartir esto con el mundo, no me gusta ver a mi madre así. Pero necesitaba compartirlo, me había estado comiendo“, indicó Jane al medio antes citado.