Las puertas de FUSALMO San Miguel se abrieron para que miles de familias salvadoreñas, que llegaron desde 6 departamentos, vivieran la experiencia de descubrir, practicar y enamorarse de distintas disciplinas deportivas en el Festival Deporte para el Florecimiento Salvadoreño, organizado por la Dirección de Integración e INDES.

Este evento, tan maravilloso como histórico, convertido en una realidad por instituciones del Gobierno del Presidente Nayib Bukele, busca integrar a la población con el deporte, mediante charlas impartidas por las federaciones, demostraciones y clases prácticas. En el camino hacia el

Florecimiento, es importante que cada salvadoreño tenga un contacto con todas las disciplinas posibles. Esto hace más grandes sus vivencias y despierta el interés y el amor por nuevos conocimientos.

Esta experiencia interdisciplinaria se desarrolla en un contexto histórico. Durante décadas, las comunidades crecieron hacia adentro y aisladas. Ahora es el momento del Florecimiento Salvadoreño. Los salvadoreños están aprendiendo a integrarse; por ello, es fundamental que puedan ir construyendo relaciones integradoras con personas de otras comunidades y con instituciones, pues eso les permitirá cambiar su mirada de mundo y sentirse parte de un país que los acoge, del cual son parte y son capaces de transformar.

#CRONIO 15,000 salvadoreños disfrutan la experiencia de Florecer Junto al Deporte, gracias a INDES y la Dirección de Integración pic.twitter.com/kerOrYCpou — Diario Digital Cronio (@croniosv) April 18, 2026

En el Festival Deporte para el Florecimiento Salvadoreño, han participado miles de salvadoreños de los departamentos de San Miguel, Usulután, La Unión, Morazán, San Vicente y La Paz para integrarse y crecer junto a sus amigos, compañeros de estudio, familia y comunidades. Son más de 25 federaciones las que se han sumado, con el propósito de que los visitantes experimenten y se enamoren de deportes como Gimnasia, Patinaje, Esgrima, Hockey sobre Césped, Judo y muchas opciones más.

En cada uno de los stands distribuidos en las colosales instalaciones de FUSALMO San Miguel, glorias del deporte salvadoreño, como el multicampeón Herbert Aceituno, compartían con los visitantes para conocer más de su deporte, y orientarlos para convertir la experiencia en un

momento inolvidable. Este evento también abre las puertas para descubrir nuevos talentos que nutran al deporte salvadoreño.

Este es uno de los festivales creados por la Dirección de Integración, donde cientos de comunidades han tenido la oportunidad de recorrer el territorio nacional creando lazos y arraigando amistades, en distritos que no tenían la oportunidad de visitar debido a la situación de violencia de décadas anteriores.

Ahora, los vecinos tienen la oportunidad de construir puentes integradores con otros salvadoreños, pero también de representar con orgullo a sus comunidades. Con actividades como este festival, INDES y la DIrección de Integración están Construyendo el Camino al Florecimiento Salvadoreño.

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