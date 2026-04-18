Nacionales
FOTOS | Reportan abandono de gatito recién nacido en San Marcos
Usuarios de redes sociales reportaron el abandono de un gatito recién nacido en una colonia del distrito de San Marcos, en San Salvador Sur.
De acuerdo con la información compartida, un miembro de una familia encontró al felino y lo mantiene bajo resguardo temporal. Asimismo, indicaron que le están proporcionando leche especial, recomendada por un veterinario.
La familia solicita apoyo para que, una vez el animal se recupere, pueda ser adoptado y contar con un hogar permanente.
Nacionales
15,000 salvadoreños disfrutan la experiencia de Florecer Junto al Deporte, gracias a INDES y la Dirección de Integración
Las puertas de FUSALMO San Miguel se abrieron para que miles de familias salvadoreñas, que llegaron desde 6 departamentos, vivieran la experiencia de descubrir, practicar y enamorarse de distintas disciplinas deportivas en el Festival Deporte para el Florecimiento Salvadoreño, organizado por la Dirección de Integración e INDES.
Este evento, tan maravilloso como histórico, convertido en una realidad por instituciones del Gobierno del Presidente Nayib Bukele, busca integrar a la población con el deporte, mediante charlas impartidas por las federaciones, demostraciones y clases prácticas. En el camino hacia el
Florecimiento, es importante que cada salvadoreño tenga un contacto con todas las disciplinas posibles. Esto hace más grandes sus vivencias y despierta el interés y el amor por nuevos conocimientos.
Esta experiencia interdisciplinaria se desarrolla en un contexto histórico. Durante décadas, las comunidades crecieron hacia adentro y aisladas. Ahora es el momento del Florecimiento Salvadoreño. Los salvadoreños están aprendiendo a integrarse; por ello, es fundamental que puedan ir construyendo relaciones integradoras con personas de otras comunidades y con instituciones, pues eso les permitirá cambiar su mirada de mundo y sentirse parte de un país que los acoge, del cual son parte y son capaces de transformar.
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— Diario Digital Cronio (@croniosv) April 18, 2026
En el Festival Deporte para el Florecimiento Salvadoreño, han participado miles de salvadoreños de los departamentos de San Miguel, Usulután, La Unión, Morazán, San Vicente y La Paz para integrarse y crecer junto a sus amigos, compañeros de estudio, familia y comunidades. Son más de 25 federaciones las que se han sumado, con el propósito de que los visitantes experimenten y se enamoren de deportes como Gimnasia, Patinaje, Esgrima, Hockey sobre Césped, Judo y muchas opciones más.
En cada uno de los stands distribuidos en las colosales instalaciones de FUSALMO San Miguel, glorias del deporte salvadoreño, como el multicampeón Herbert Aceituno, compartían con los visitantes para conocer más de su deporte, y orientarlos para convertir la experiencia en un
momento inolvidable. Este evento también abre las puertas para descubrir nuevos talentos que nutran al deporte salvadoreño.
Este es uno de los festivales creados por la Dirección de Integración, donde cientos de comunidades han tenido la oportunidad de recorrer el territorio nacional creando lazos y arraigando amistades, en distritos que no tenían la oportunidad de visitar debido a la situación de violencia de décadas anteriores.
Ahora, los vecinos tienen la oportunidad de construir puentes integradores con otros salvadoreños, pero también de representar con orgullo a sus comunidades. Con actividades como este festival, INDES y la DIrección de Integración están Construyendo el Camino al Florecimiento Salvadoreño.
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Sismo de magnitud 4.3 se registra frente a la costa de La Libertad
Un sismo de magnitud 4.3 fue registrado frente a la costa del departamento de La Libertad, según información revisada por las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente.
El movimiento telúrico se localizó a 64.0 kilómetros al sur de Playa El Sunzal, con una profundidad de 35 kilómetros, de acuerdo con los datos oficiales.
Hasta el momento, no se reportan daños materiales ni personas afectadas tras el evento sísmico ocurrido en la zona costera del país.
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Cuatro lesionados tras fuerte accidente de tránsito
Un aparatoso accidente de tránsito dejó como resultado cuatro personas lesionadas sobre la autopista Los Chorros, a la altura de la ex báscula, de acuerdo con informes de cuerpos de socorro.
Personal de Cruz Verde Salvadoreña, seccional Lourdes, brindó atención prehospitalaria a las víctimas en el lugar del percance. Entre los afectados se encuentra un niño de 3 años con diversas lesiones, mientras que otra persona fue trasladada a un centro asistencial, según el reporte.
De acuerdo con la información preliminar, el conductor de una coaster de la ruta 4L habría perdido el control del vehículo, impactando contra los separadores de la vía.