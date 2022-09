El príncipe Harry tiene prohibido usar uniforme militar en el funeral de la reina Isabel II

El comienzo del reinado de Carlos III sigue sin escapar de la polémica. En un nuevo episodio, el monarca fue captado descargando su enojo a causa de una pluma durante una ceremonia de firmas en Irlanda del Norte.

Como parte de una gira por el Reino Unido para encabezar el duelo por su madre, la reina Isabel II, se disponía a firmar un libro de visitas en el castillo de Hillsborough, cerca de Belfast, cuando fue captado reaccionando con evidente frustración cuando una pluma que usaba se le filtró en la mano, de acuerdo con Reuters.

“¡Oh, Dios, odio este (bolígrafo)!”, dijo Charles, quien se puso de pie y entregó la pluma a Camila, su esposa y reina consorte. “No puedo soportar esta maldita cosa”.

"I can't bear this bloody thing!": King Charles' signing ceremony at Northern Ireland's Hillsborough Castle made one thing clear – even royalty can't escape the frustration of an inadequate pen. pic.twitter.com/nzygNTLslX