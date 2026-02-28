Internacionales
EE.UU. lanza ataques «de gran envergadura» contra Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que su país inició ataques «de gran envergadura» contra Irán, con el objetivo de destruir la industria de misiles y la Marina de la república islámica.
En un mensaje en video, el mandatario afirmó que el objetivo es «reducir a nada» la marina iraní y «eliminar amenazas inminentes» causadas por Irán.
«Vamos a destruir sus misiles. Vamos a reducir a la nada su Marina», dijo el mandatario, que vestía una gorra blanca con las siglas USA y hablaba detrás de un atril con el sello presidencial estadounidense.
«Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas inminentes provenientes del régimen iraní», señaló.
En un mensaje directo a los iraníes, Trump les aseguró que «la hora de su libertad está al alcance de la mano».
«Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será suyo, para que lo tomen. Esta será probablemente su única oportunidad en generaciones», añadió.
Además, les recomendó que por el momento, «permanezcan a resguardo. No salgan de sus casas. Es muy peligroso salir. Van a caer bombas por todas partes».
A los jefes militares iraníes, incluyendo los Guardianes de la Revolución, Trump les propuso deponer las armas si quieren «inmunidad». De lo contrario afrontarán una «muerte segura».
De acuerdo con Trump, Teherán había «rechazado todas las oportunidades» de renunciar a la bomba atómica en las conversaciones mantenidas con Estados Unidos en las últimas semanas.
Irán intentaba «reconstruir su programa nuclear» y quería «desarrollar misiles de largo alcance» que habrían sido susceptibles de alcanzar territorio estadounidense.
«A los miembros de los Guardianes de la Revolución Islámica, a las fuerzas armadas y a toda la policía, les digo hoy que deben deponer las armas y tendrán inmunidad total o, en caso contrario, enfrentarse a una muerte segura», amenazó.
Trump apuntó que Irán era culpable de «terrorismo de masas» en múltiples ocasiones desde la revolución islámica de 1979 y aseguró que «no lo toleraremos más».
Internacionales
Misiles iraníes golpean varias capitales del Golfo tras ataque de EE. UU.-Israel
Misiles iraníes alcanzaron este sábado varias capitales de los países del golfo Pérsico, con un saldo inicial de al menos un muerto, en respuesta al masivo ataque de Estados Unidos e Israel a la república islámica.
Horas después del inicio del ataque contra Irán, periodistas de AFP escucharon explosiones en ciudades como Riad (Arabia Saudita), Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Doha (Qatar) y Manama, la capital de Baréin, donde fue alcanzada una base estadounidense.
Esta reacción iraní amenaza con desencadenar un conflicto aún más amplio en la región.
Emiratos Árabes Unidos, donde un civil murió por la caída de restos de misiles, afirmó que se reservaba el derecho a responder a los ataques iraníes, calificándolos de «peligrosa escalada».
«Los Emiratos Árabes Unidos fueron objeto hoy de un ataque flagrante con misiles balísticos iraníes», señaló su Ministerio de Defensa.
«Las defensas aéreas de los EAU respondieron con gran eficacia e interceptaron con éxito varios de los misiles», agregó.
Las ricas monarquías árabes petroleras y gasíferas situadas al otro lado del golfo Pérsico, frente a Irán, son aliadas de larga data de Estados Unidos y albergan bases militares de ese país.
Varias explosiones sacudieron igualmente Catar, donde se encuentra Al Udeid, la mayor base militar estadounidense de la región.
El Ministerio de Defensa catarí afirmó que había «repelido varios ataques». Un periodista de la AFP vio cómo un interceptor destruía un misil entre una bocanada de humo blanco.
Al Udeid alberga los elementos de vanguardia del CENTCOM, el mando militar regional estadounidense, así como sus fuerzas aéreas y fuerzas de operaciones especiales.
Irán lanzó misiles contra Al Udeid en junio pasado después de que Estados Unidos atacara instalaciones nucleares iraníes.
Kuwait también informó de la intercepción de misiles que se dirigían a una base con personal estadounidense.
Mientras tanto, testigos en Dubái también oyeron una explosión y vieron misiles cruzar el cielo.
«Hubo una gran explosión y hizo temblar las ventanas», declaró a la AFP un testigo que pidió el anonimato, en un relato similar al de otro residente de Dubái.
Por su parte, Arabia Saudita condenó la «brutal agresión iraní», informó la prensa oficial. Periodistas de la AFP oyeron varias explosiones en Riad.
«Vinimos al Golfo porque se le conoce por ser más seguro que el Líbano. Ahora no sé qué hacer ni cómo pensar, de verdad», dijo un residente libanés en Riad.
Internacionales
Varias aerolíneas anuncian suspensión de vuelos hacia Oriente Medio
Varias aerolíneas anunciaron este sábado la suspensión de sus vuelos hacia Oriente Medio tras un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y el cierre del espacio aéreo en varios países de la región.
El grupo Lufthansa, el mayor de Europa, canceló sus vuelos hacia y desde Tel Aviv, Beirut, Ammán, Erbil y Teherán hasta el 7 de marzo. También suspendió temporalmente las conexiones con Dubái y Abu Dabi hasta el domingo.
Air France anuló sus vuelos previstos para este sábado hacia y desde Tel Aviv y Beirut «debido a la situación de seguridad» en estos destinos.
La compañía franco-neerlandesa anunció que comunicará más adelante su programa de vuelos para los próximos días.
También British Airways suspendió sus vuelos hacia Tel Aviv y Baréin hasta el 3 de marzo, afirmó la empresa.
Otras aerolíneas que cancelaron conexiones con la región fueron Swiss, Norwegian y Air India. La agencia de transporte aéreo rusa informó también la interrupción de todos sus vuelos comerciales hacia Irán e Israel.
Ambos países anunciaron el cierre de su espacio aéreo poco después del inicio del ataque.
No fueron los únicos: otros países de la región también cerraron el espacio aéreo y registraron explosiones en sus territorios.
Israel anunció el cierre total de su espacio aéreo a los vuelos civiles y pidió a los viajeros no acudir a los aeropuertos hasta nuevo aviso, en medio de la escalada militar en la región.
Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque «de gran envergadura» contra Irán, tras semanas de amenazas de una intervención militar.
Internacionales
Bill Clinton asegura ante congresistas que no sabía de los delitos de Epstein
El expresidente estadounidense Bill Clinton negó el viernes haber cometido irregularidades ante una comisión del Congreso que investiga sus lazos con Jeffrey Epstein, mientras los demócratas intentan desviar la atención hacia la relación del mandatario Donald Trump con el delincuente sexual.
Clinton, de 79 años, figura de manera destacada en las más recientes revelaciones de los archivos Epstein. El exmandatario insistió, sin embargo, en que rompió sus relaciones con el financista bastante antes de que fuese condenado por delitos sexuales en 2008.
«No tenía idea de los delitos que estaba cometiendo Epstein», dijo el expresidente (1993-2001) ante la comisión. «Ni siquiera con la perspectiva que da el tiempo, vi nunca nada que me hiciera dudar», agregó.
El republicano James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, consideró al término de esta audiencia que la declaración había sido «muy productiva». Además, estimó que Bill Clinton había «respondido a todas las preguntas, o al menos había tratado de responderlas».
Su colega republicana Nancy Mace alegó que hubo «inconsistencias» en su testimonio, pero no mencionó ejemplos concretos.
«El presidente equivocado»
La comparecencia de Bill Clinton ante el comité ocurre al día siguiente de la de su esposa Hillary Clinton, ex secretaria de Estado. Ambos prestaron declaración en Chappaqua, cerca de Nueva York, su lugar de residencia.
El legislador demócrata Suhas Subramanyam, miembro del comité, replicó con un pedido para que Donald Trump sea interrogado: «Seamos realistas, hoy estamos hablando con el presidente equivocado».
«El presidente Trump es quien entorpece nuestra investigación. El presidente Trump es quien desea terminar con esto», sostuvo Subramanyam, quien subrayó que Clinton no había esquivado ninguna pregunta.
En su declaración, el expresidente Clinton no mencionó directamente a Trump, pero afirmó que «nadie está por encima de la ley, ni siquiera los presidentes».
Las audiencias se celebraron a puertas cerradas, pese a que los Clinton habían solicitado que fuesen públicas y televisadas. Se prevé que el video de ambas declaraciones se publique en 24 horas.
La mera mención en los archivos no constituye prueba de haber cometido un delito.
El expresidente ha reconocido su relación con Epstein, pero niega haber cometido cualquier falta y no hay acusaciones en su contra.
«No tengo esa información»
El expresidente ha explicado que voló en el avión de Epstein varias veces a principios de los años 2000 para trabajos humanitarios relacionados con la Fundación Clinton, pero afirmó que nunca visitó su isla privada en el Caribe.
El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes investiga a quienes estuvieron vinculados con Epstein, especialmente luego de la publicación por parte del Departamento de Justicia de millones de nuevos documentos.
Nuevas fotografías sacadas recientemente de los archivos de Epstein muestran a Bill Clinton recostado en una bañera de hidromasaje, con parte de la imagen cubierta por un rectángulo negro. En otra, Clinton aparece nadando junto a una mujer de pelo oscuro que parece ser la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell.
En su declaración inicial ante el comité, Hillary Clinton señaló que su citación se basó en la «suposición de que tengo información sobre las investigaciones de las actividades delictivas de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell».
«Permítanme ser lo más clara posible. No tengo esa información», sostuvo.
Además, insistió en que ni había viajado en el avión de Epstein ni tampoco había visitado su isla.
Epstein fue un financista de Nueva York que se relacionaba con los ricos, famosos y poderosos del mundo. Fue condenado en 2008 por solicitar sexo a menores de edad, incluso a adolescentes de apenas 14 años.
Fue hallado muerto en su celda de una cárcel de Nueva York en 2019 cuando enfrentaba un segundo juicio por supuesto tráfico sexual. Su muerte fue considerada un suicidio.
Los Clinton inicialmente rechazaron las citaciones a testificar, pero aceptaron después de que los legisladores republicanos amenazaran con declararlos en desacato al Congreso.
Los demócratas aducen que la investigación ha sido utilizada para atacar a los adversarios políticos de Trump, en vez de realizar una auténtica pesquisa.