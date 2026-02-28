EE.UU. lanza ataques «de gran envergadura» contra Irán

El expresidente estadounidense Bill Clinton negó el viernes haber cometido irregularidades ante una comisión del Congreso que investiga sus lazos con Jeffrey Epstein, mientras los demócratas intentan desviar la atención hacia la relación del mandatario Donald Trump con el delincuente sexual.

Clinton, de 79 años, figura de manera destacada en las más recientes revelaciones de los archivos Epstein. El exmandatario insistió, sin embargo, en que rompió sus relaciones con el financista bastante antes de que fuese condenado por delitos sexuales en 2008.

«No tenía idea de los delitos que estaba cometiendo Epstein», dijo el expresidente (1993-2001) ante la comisión. «Ni siquiera con la perspectiva que da el tiempo, vi nunca nada que me hiciera dudar», agregó.

El republicano James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, consideró al término de esta audiencia que la declaración había sido «muy productiva». Además, estimó que Bill Clinton había «respondido a todas las preguntas, o al menos había tratado de responderlas».

Su colega republicana Nancy Mace alegó que hubo «inconsistencias» en su testimonio, pero no mencionó ejemplos concretos.

«El presidente equivocado»

La comparecencia de Bill Clinton ante el comité ocurre al día siguiente de la de su esposa Hillary Clinton, ex secretaria de Estado. Ambos prestaron declaración en Chappaqua, cerca de Nueva York, su lugar de residencia.

El legislador demócrata Suhas Subramanyam, miembro del comité, replicó con un pedido para que Donald Trump sea interrogado: «Seamos realistas, hoy estamos hablando con el presidente equivocado».

«El presidente Trump es quien entorpece nuestra investigación. El presidente Trump es quien desea terminar con esto», sostuvo Subramanyam, quien subrayó que Clinton no había esquivado ninguna pregunta.

En su declaración, el expresidente Clinton no mencionó directamente a Trump, pero afirmó que «nadie está por encima de la ley, ni siquiera los presidentes».

Las audiencias se celebraron a puertas cerradas, pese a que los Clinton habían solicitado que fuesen públicas y televisadas. Se prevé que el video de ambas declaraciones se publique en 24 horas.

La mera mención en los archivos no constituye prueba de haber cometido un delito.

El expresidente ha reconocido su relación con Epstein, pero niega haber cometido cualquier falta y no hay acusaciones en su contra.

«No tengo esa información»

El expresidente ha explicado que voló en el avión de Epstein varias veces a principios de los años 2000 para trabajos humanitarios relacionados con la Fundación Clinton, pero afirmó que nunca visitó su isla privada en el Caribe.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes investiga a quienes estuvieron vinculados con Epstein, especialmente luego de la publicación por parte del Departamento de Justicia de millones de nuevos documentos.

Nuevas fotografías sacadas recientemente de los archivos de Epstein muestran a Bill Clinton recostado en una bañera de hidromasaje, con parte de la imagen cubierta por un rectángulo negro. En otra, Clinton aparece nadando junto a una mujer de pelo oscuro que parece ser la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell.

En su declaración inicial ante el comité, Hillary Clinton señaló que su citación se basó en la «suposición de que tengo información sobre las investigaciones de las actividades delictivas de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell».

«Permítanme ser lo más clara posible. No tengo esa información», sostuvo.

Además, insistió en que ni había viajado en el avión de Epstein ni tampoco había visitado su isla.

Epstein fue un financista de Nueva York que se relacionaba con los ricos, famosos y poderosos del mundo. Fue condenado en 2008 por solicitar sexo a menores de edad, incluso a adolescentes de apenas 14 años.

Fue hallado muerto en su celda de una cárcel de Nueva York en 2019 cuando enfrentaba un segundo juicio por supuesto tráfico sexual. Su muerte fue considerada un suicidio.

Los Clinton inicialmente rechazaron las citaciones a testificar, pero aceptaron después de que los legisladores republicanos amenazaran con declararlos en desacato al Congreso.

Los demócratas aducen que la investigación ha sido utilizada para atacar a los adversarios políticos de Trump, en vez de realizar una auténtica pesquisa.

