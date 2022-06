Disparos en un supermercado de Alemania deja dos fallecidos este martes

Un maestro que recibió un disparo del pistolero Salvador Ramos, quien mató a 19 estudiantes y dos maestros en una escuela primaria de Texas, dijo que se hizo pasar por muerto durante más de una hora para sobrevivir a la masacre.

Arnulfo Reyes habló sobre la terrible experiencia en una entrevista con ABC News y ofreció uno de los relatos más detallados del horror dentro de la Escuela Primaria Robb el 24 de mayo que terminó con la muerte de 11 de sus estudiantes.

EXCLUSIVE: Arnulfo Reyes, teacher wounded in Uvalde shooting, to @arobach: “I will not let these children and my coworkers die in vain. I will not. I will go to the end of the world to not let my students die in vain.” https://t.co/0pvPuyw2g1 pic.twitter.com/uj1yZRAsAK