Detienen a Camilo Saldarriaga mano derecha del presidente de Costa Rica

Una familia originaria de Torreón, Coahuila, en México, se ha ganado el reconocimiento y los aplausos de los usuarios de las redes sociales, particularmente de Facebook, luego de que a través de dicha plataforma se diera a conocer el nombre gesto que tuvieron con un anciano, el cual fue abandonado en las calles.

Una joven que en Facebook se identifica como Benita Dearz compartió hace un par de días unas fotografías de un anciano de 108 años llamado Don Felipe, al cual se topó con él en días anteriores, deambulando solo por distintas avenidas.

Al acercarse a él, el abuelo le contó a la chica que fue abandonado a su suerte por sus 11 hijos, por lo que se vio obligado a vivir en la calle y dormir debajo de un árbol.

“Él es Don Felipe Reyes, les platico rápido amigos… Iba caminando por la calzada del TEC, con su bolsita de botellas… No dudé en regresarme y ofrecerle un rait, acepta por que el sol estaba muy fuerte… Lo subo al carro sin importar el trafico que ocasione, le digo que donde se queda y me dice en una plaza debajo de una palma muy grande… Les juro que me rompió el corazón pues buscando la plaza por que ni el sabía, le di vueltas por todo Torreón Jardín, me decía que que bonitas plazas, platicando con él dice que tiene 108 años, tuvo 3 esposas y 11 hijos… Mi pregunta es dónde están esos hijos. Por qué lo abandonan si un padre, un abuelo es lo mas hermoso que la vida te puede dar”, escribió la joven en Facebook.

Rápidamente, la historia de este anciano se volvió viral en las redes y mucha gente trató de movilizarse para poder ayudarlo.

Sin embargo, Karla, como realmente se llama la usuaria de Facebook Benita Dearz, decidió regresar por Don Felipe al sitio en donde lo había dejado, tras contarle lo ocurrido a su familia, para llevarlo con ella a lo que sería su nuevo hogar.

“Así quedo Don Felipe, bañadito, cambio nuevo y lo mejor una cena en familia. Gracias por las compartidas, gracias por sus buenos deseos y muchas gracias por los mensajes recibidos. Este hermoso gesto hacia él, es en honor a mis abuelos Blas y Angelita que están en el cielo”, escribió la joven, ya con Don Felipe en su casa.

Poco a poco, Karla y su familia han estado brindándole los cuidados que tanto necesita este anciano y mucha gente les ha hecho llegar víveres y otros enceres que este hombre necesita en su día a día.