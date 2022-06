Condado de Los Ángeles anunció primer presunto caso de viruela del mono, a la espera de una confirmación por parte de los CDC

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, pidió este jueves a la nación que se prohíban las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad, durante un discurso.

“Necesitamos prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad. Y si no podemos prohibir las armas de asalto, deberíamos aumentar la edad para comprarlas de 18 a 21 años”, dijo Biden en un discurso pronunciado cuando el país.

We need to: Ban assault weapons — and if we can’t, then we should raise the age to purchase them from 18 to 21. Ban high-capacity magazines. Strengthen background checks. Enact safe storage laws and red flag laws. Repeal gun manufacturers’ immunity from liability.

Las masacres en varios puntos de Estados Unidos, han conmocionado al país y han dejado en duda las políticas de armas, luego de que se registraran tiroteos en Buffalo, Tulsa y Uvalde, esta última donde murieron 19 niños y dos profesoras.

Su discurso coincide también con las conversaciones entre senadores del partido Demócrata y Republicano sobre el control de armas de fuego que están teniendo lugar a raíz de los tiroteos antes mencionados.

Biden se ha metido selectivamente en el debate sobre el control de armas, pero no ha llegado a respaldar ninguna acción legislativa específica para evitar más matanzas.

El miércoles, el presidente expresó escaso optimismo de que el Congreso acordaría una nueva legislación de control de armas, incluso cuando un grupo bipartidista de senadores se reúne para sopesar opciones.

My fellow Americans — enough.



It’s time for each of us to do our part. It’s time to act.



For the children we have lost, for the children we can save, for the nation we love — let us hear the call and cry, let us meet this moment, let us finally do something.