Les dijeron que su bebé murió al nacer; descubren que estaba viva al ponerla en su ataúd

Desde la masacre de Uvalde en Texas, el pasado 24 de mayo, se han registrado varios tiroteo en distintas ciudades de EE.UU. como el pasado 2 de junio, cuando estaban en la ceremonia de entierro en un cementerio de Racine, se desató una balacera que dejó heridas a las personas que se encontraban en el duelo.

El Departamento de Policía de Racine dijo que hubo múltiples disparos en el cementerio de Graceland, en donde dos personas resultaron heridas, una de ellas fue trasladada al hospital con graves heridas y otra por su delicada situación fue llevada en helicóptero.

“Hubo un caos masivo, la gente corría, se subía a los autos y gritaba”, dijo el sargento de policía de Racine, Krisit Wilcox.

Las autoridades revelaron que el tiroteo ocurrió durante la ceremonia de entierro de Da’Shontay King, el hombre que fue asesinado a tiros por la policía en mayo.

“El último lugar donde esperaría que sucediera algo así. La gente pasó de poner una vida a descansar a correr por sus vidas. En un lugar que generalmente alberga un luto silencioso, los disparos rompieran la paz”, declaró Chandler Rorek, residente de Racine a FOX6 News.

Testigos compartieron con los oficiales, los angustiantes momentos que vivieron: “Pensé que escuché probablemente 30 ó 40 disparos. Además sonaban como diferentes tipos de armas”, dijo Heidi, que vive cerca del cementerio.

Una de las dos personas heridas era una niña, y la otra víctima fue trasladada en helicóptero a un hospital de Milwaukee para recibir tratamiento, la identidad de ambas es reservada por la policía.

“En este momento, estamos pidiendo calma y no represalias de ningún tipo. Esta ciudad ha visto suficiente en este momento y nos gustaría poder descansar un poco”, dijo Wilcox.

Un hombre que pidió no ser identificado le dijo al noticiero FOX6 que se encontraba en el funeral y que el tiroteo comenzó durante la procesión camino al lugar del entierro.

We’ve been monitoring the shooting earlier today in Racine and have been in contact with our local partners to offer support. As we await additional information, we are praying all involved survive and recover. Gun violence has to stop.

La policía de Racine no puede confirmar si existe algún detenido que haya iniciado el tiroteo, por lo que el cementerio permanece cerrado durante la investigación. Además el Hospital Ascensión All Saints compartió que esta a una milla de distancia, aumentó su cerco de vigilancia, ya que existe un tirador activo.

La policía reveló que no hay sospechosos bajo custodia y pidió a la población si tiene información relacionada con la balacera se comunique a la estación para encontrar al o los responsables.

El alcalde de Racine, Cory Mason, dijo que ha dado instrucciones a la policía para que “haga cumplir activamente” el toque de queda juvenil de la ciudad durante el fin de semana. Significa que cualquier persona menor de 18 años debe estar en casa a las 11 p.m.

El alcalde lamentó los hechos y escribió: “El atroz tiroteo de hoy en un cementerio mientras una familia ya estaba de luto por la pérdida de un ser querido es un nuevo punto bajo para estos perpetradores de violencia en nuestra comunidad. ¡La violencia tiene que parar!”.

