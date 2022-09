Como cuento de horror docente es enterrado en la pared de su casa

Existen imágenes inexplicables para los seres humanos, muchas de ellas relacionadas con hechos sobrenaturales. Recientemente, los habitantes del barrio de Provenza, en Bucaramanga, fueron testigos de lo que ellos calificaron como una ‘manifestación religiosa’, luego de que la imagen de la virgen apareciera llorando sangre.

Las fotos y videos se han hecho virales en redes sociales y el acontecimiento que atrajo a los feligreses del sector, ahora genera debate en las plataformas digitales, donde creyentes y escépticos dan sus opiniones.

El particular momento se dio en la iglesia Capilla Ermitas del Divino Niño Jesús el Huerfanito a la que acuden cada domingo los creyentes católicos del barrio Provenza. Fue en este santuario religioso en el que el sacerdote Édgar Silva y otros trabajadores de la Iglesia evidenciaron que de los ojos de la estatua de la Virgen María salí un líquido que aparentemente es sangre.

En el video que se ha difundido en todas las redes sociales se escucha que un hombre le pregunta al sacerdote que hace parte de los Frailes Misioneros Guadalupanos de San José qué fue lo que sucedio. En ese relato, el padre Édgar Silva cuenta que la virgen ‘lloró’ en dos ocasiones, el 3 y el 8 de septiembre.

BUCARAMANGA: LA VIRGEN LLORA.



Según el Padre Édgar Silva de la Parroquia Capilla Ermitas del Divino Niño Jesús el Huerfanito ubicada en el barrio Provenza de Bucaramanga, desde hace varios días la virgen María está llorando sangre. pic.twitter.com/zo4Pyn1E9n — Emisora Extrema Medellin (@FmExtrema) September 12, 2022

“El sábado 3 de septiembre una persona de la misma comunidad me llamó y cuando pasé por enfrente de la virgen me di cuenta que había llorado sangre de su ojo izquierdo y que había una gota en su ojo derecho, pero no se había derramado”, recordó el sacerdote y señaló que en ese momento empezaron a tomarle fotos y videos. El religioso argumenta que ante la consistencia del líquido, concluyeron que sí era sangre.

Sin embargo, la situación no se detuvo ahí. Según el sacerdote Silva la estatua lleva varios días llorando sangre, pues días después la ‘manifestación’ se repitió. El 8 de septiembre, día en el que la Iglesia Católica también celebra el nacimiento de la Virgen, la estatua repitió su ‘milagrosa’ hazaña, atrayendo a cientos de curiosos que grabaron y tomaron fotos.

El padre Édgar Silva explicó el hecho de la siguiente manera: “La segunda manifestación fue el jueves 8, día del cumpleaños de la virgen. Sobre las 8:30 de la mañana bajé a colocarle una mantilla que le habían regalado a la virgen … y le vi la gota de sangre cayendo del ojo izquierdo y el derecho ya estaba rojo y espere media hora a ver si caía la gota”, señaló y agregó que a las 2:00 de la tarde la gota de sangre del ojo izquierdo ya había emanado.

La situación provocó una romería en la Iglesia, a la que acudieron decenas de feligreses para hacerle sus peticiones a la virgen, pues aseguran que este hecho es “milagroso”. Según informó Caracol Radio Bucaramanga, próximamente un laboratorio tomará las muestras correspondientes del líquido que salió de los ojos de la estatua para determinar si realmente se trata de sangre.

La Iglesia católica aseguró que, en caso de que el laboratorio determine que sí es sangre, la estatua será guardada como reliquia religiosa.

El sacerdote, en diálogo con Blu Radio, calificó el hecho de asombroso y una invitación a reflexionar. “Creemos que es un mensaje que nos quiere dar la Virgen. Las personas que han llegado a verla se asombran y le dejan una rosa.Esto ya está siendo analizado por nuestros superiores ya que ha generado conmoción entre los feligreses”.

En redes sociales, los escépticos buscan dar explicaciones razonables al hecho, mientras los creyentes manifiestan que un ser superior está intentando llevar un mensaje a los colombianos. “Para empezar eso no es una Virgen, es un poco de yeso con cara de mujer, eso no significa nada de nada, dejen la ignorancia”; “Lo peor es que el cura dice que es una manifestación de la virgen de María, que supuestamente les quiere decir algo, lo único que demuestra es su ignorancia y falta de estudio en las escrituras, cómo va a salir con eso”; “Las imágenes empezaron a relevarse por todo lo que le va a pasar a Colombia no estamos preparados para la crisis”.