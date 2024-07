Capturan a sujetos tras asaltar a un hombre en silla de ruedas

El presidente reelecto Nicolás Maduro desafió a su par argentino Javier Milei luego de consagrarse ganador en las elecciones de Venezuela. Le apuntó al mandatario libertario, a quien calificó como un «bicho, feo, cobarde y estúpido» que no le «aguanta un round», a la vez que lo tildó de «nazi fascista y vendepatria».

Según el Consejo Nacional Electoral venezolano, Maduro ganó con el 51,2% de los votos frente a Edmundo González Urrutia, aunque hubo acusaciones de fraude electoral.

«Venezuela puede decir hoy en esta madrugada que está de pie y lista para seguir caminando su destino glorioso en el siglo XXI» expresó Maduro en su discurso de victoria en Caracas, ante una multitud.

«Este es un triunfo de la esperanza, de la verdad, del camino señalado por nuestro comandante Hugo Chávez para construir una sociedad alternativa al capitalismo salvaje. Nuestro socialismo del siglo XXI, con la carga definitiva del independentismo bolivariano» dIJo el presidente reelecto en Venezuela.

Elecciones en Venezuela: Maduro ganó y apuntó contra Milei

Luego, en una parte del discurso, Nicolás Maduro apuntó sus cañones contra Javier Milei, quien desde las redes sociales había proclamado que no iba a reconocer el resultado de la elección en Venezuela.

«Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte» había expresado Milei minutos antes, mientras se realizaba el conteo de votos.

Minutos más tarde, con el anuncio del CNE de Venezuela proclamando ganador a Maduro, Milei manifestó que no iba a reconcoer el triunfo en las urnas.

«Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. La Libertad Avanza en Latinoamérica» agregó y sentenció: «Dictador Maduro, afuera!!!», manifestó Milei.

Maduro recogió el guante y desafió así a Milei: «Desde Caracas digo: no al nazi fascista de Milei. Tiene cara de monstruo, además. Es feo, estúpido. No me aguantas un round, bicho cobarde. Eres un tronco de fascista» disparó.

Y amplió: «Ya este pueblo ha dicho no al capitalismo salvaje, no al fascismo, no a Milei, no al nazi fascista de Milei. Estamos dando un ejemplo al mundo».

Luego, sumándose a los cánticos de sus seguidores continuó con sus agravios a Milei: «Milei, basura, vos sos la dictadura. Vendepatria, Milei, cobarde, no me aguantás un round. Feo y estúpido, se saca fotos de estúpido. Sociópata, sádico» agregó el mandatario reelecto.

La dedicatoria de Nicolás Maduro tras la victoria en las elecciones

En otro pasaje de su discurso, maduro le habló al mundo y respondió a los cuestionamientos hacia su gestión: «No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenazas. No pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela. El fascismo en Venezuela, la tierra de Bolívar y Chávez, no pasará ni hoy ni nunca».

«No nacimos el día de los cobardes, de los tibios, de los timoratos. Nacimos el día en que la luz del Libertador parió esta patria», agregó, agradeciendo a Dios por los resultados que marcan el triunfo de «la paz, la estabilidad», agregó.

«Lo dije: Va a haber paz antes, y la hubo, durante, y la hay. Y va a haber paz, estabilidad y justicia después del 28 de julio a partir de hoy. Lo que pido como presidente es respeto a la Constitución, a los poderes públicos y a la vida soberana de Venezuela. Respeto a la voluntad popular» remarcó Maduro.

Por otro lado, denunció que hubo un «ataque masivo al sistema de transmisión del CNE», que querían «impedir que el pueblo tuviera sus resultados oficiales» y dijo: «El pueblo dijo paz, tranquilidad, estabilidad. Triunfó la voz de paz y en Venezuela va a haber paz, paz, paz para nuestra patria», dijo.

