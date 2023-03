Biden: «Tuvieron que quitarme la parte superior de la cabeza un par de veces para ver si tenía cerebro»

Dos mujeres murieron y otra resultó gravemente herida al generarse una estampida en Rochester (NY) cuando los asistentes al concierto de la rapera GloRilla (Gloria Hallelujah Woods) entraron en pánico el domingo pensando que se habían producido disparos, reportó The New York times.

Las estrellas de rap GloRilla y Finesse2tymes habían terminado de actuar en “Main Street Armory” de Rochester cuando algo provocó que la gente se precipitara peligrosamente hacia las salidas poco después de las 11 p.m., dijo ayer el jefe de policía David M. Smith en una rueda de prensa.

She tragically lost her life yesterday while attending a concert in Rochester. Her family, friends, and colleagues are devastated and left to mourn this tragic loss. Please keep her family in your thoughts and prayers. pic.twitter.com/7l6kjVwafB — Byron W. Brown (@MayorByronBrown) March 7, 2023

"Two Killed in Stampede After Rochester Concert" by Liam Stack and Derrick Bryson Taylor via NYT https://t.co/1KgbvnPVjn — Augustine Marin (@AugustineMar88) March 7, 2023

“No tenemos ninguna evidencia de disparos o de que alguien haya sido disparado o apuñalado en la escena”, dijo Smith. “Lo que comenzó anoche como una noche de música en vivo y diversión para la artista GloRilla terminó en tragedia”, añadió.

“Ésta es una tragedia de proporciones épicas y algo que nos preocupa a todos los que asistimos a conciertos”, comentó el alcalde Malik Evans. “Soy un gran (aficionado a) conciertos y te diré, cuando vas a un concierto no esperas que te pisoteen”.

La policía de Rochester dice que dos mujeres murieron después de ser pisoteadas tratando de salir del lugar del concierto. Originalmente la policía las encontró gravemente heridas. Una de las víctimas, Rhondesia M. Belton, residente de Buffalo de 33 años, murió en un hospital. Trabajaba para la Agencia de Infracciones de Tránsito de esa ciudad, informó anoche por Twitter el alcalde de Buffalo, Byron Brown.

“Su familia, amigos y colegas están devastados y lloran esta trágica pérdida”, comentó Brown. La policía de Rochester no ha anunciado el nombre de la otra víctima, una mujer de 35 años.

Otra mujer permanecía anoche en estado crítico, dijo la policía. Siete personas más fueron atendidas en hospitales del área por lesiones menores, apuntó Fox News.

Si bien no hay evidencia de disparos, dijo Smith, la policía estaba investigando varias causas posibles de la estampida, como posiblemente el tamaño de la multitud, explosivos, gas pimienta y otros factores contribuyentes.

GloRilla, cuya canción de 2022 “F.N.F. (Let’s Go)” con Hitkidd fue nominada a un Grammy a la mejor interpretación de rap, publicó en Twitter brevemente la madrugada del lunes que estaba “rezando para que todos estén bien”. Más tarde, anoche escribió: “Estoy devastada y desconsolada por las trágicas muertes que ocurrieron después del show del domingo. Mis fans significan el mundo para mí 😢 (Estoy) orando por sus familias y por una pronta recuperación de todos los afectados”.

I am devastated & heartbroken over the tragic deaths that happened after Sunday’s show. My fans mean the world to me 😢praying for their families & for a speedy recovery of everyone affected 🙏🏽 — GloRilla 🦍 (@GloTheofficial) March 7, 2023

I’m just now hearing about what happened wtf 😢😢😢praying everybody is ok 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼 — GloRilla 🦍 (@GloTheofficial) March 6, 2023

Acerca del autor

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...