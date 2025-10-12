Internacionales
Autoridades reportan 41 personas fallecidas y 27 no localizadas por lluvias intensas en México
Autoridades mexicanas reportaron este sábado 41 personas fallecidas y 27 no localizadas por las intensas lluvias registradas en los últimos días en al menos cinco estados del centro y oriente de México.
En un comunicado, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indicó que 15 personas murieron en Veracruz (oriente), nueve en Puebla (centro), 16 en Hidalgo (centro) y una en Querétaro (centro).
En lo que se refiere a acciones de auxilio y apoyo a la población, el Gobierno de México desplegó el Plan DN-III-E, mismo que cuenta con más de 5.400 elementos militares que arribaron a las entidades mexicanas antes mencionadas.
Se mantiene en alerta la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre (FACD), equipada con 512 unidades de maquinaria, 17 aeronaves, 10 cocinas comunitarias, 10 tortilladoras móviles y 48 plantas potabilizadoras de agua.
Hasta el momento, el servicio eléctrico se ha restablecido al 72 por ciento, mientras que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reporta 1.056 kilómetros de la red federal con afectaciones en los cinco estados.
En sus redes sociales, Rocío Nahle García, gobernadora de Veracruz, una de las entidades más golpeadas por las inundaciones, comentó que ya se encuentran haciendo un mapa de distribución para entregar las despensas y ayuda que han recibido de distintas regiones. Asimismo, propuso crear un puente aéreo para hacer llegar los víveres a municipios incomunicados en el norte de Veracruz.
El paso de la tormenta tropical Raymond por el Pacífico mexicano es el principal causante de las fuertes precipitaciones en la nación latinoamericana.
Internacionales
Explosión en fábrica de Estados Unidos dejó 16 muertos, según autoridades
La gran explosión en una fábrica de explosivos en Tennessee mató a 16 personas, dijeron las autoridades el sábado, al reducir el balance de víctimas tras localizar a dos personas reportadas desaparecidas y que se presumían muertas.
La explosión ocurrida en la ciudad de Bucksnort tuvo lugar en una fábrica propiedad de Accurate Energetic Systems, que fabrica explosivos tanto para propósitos militares como de demolición.
Destruyó un edificio entero en la planta y sacudió casas a kilómetros de distancia, según reportes de medios.
Luego de un balance inicial de 18 personas que se presumían muertas «hemos podido localizar y determinar que otras dos personas (no estaban) en el lugar», dijo Chris Davis, sheriff del condado de Humphreys, Tennessee.
Su vehículo y pertenencias personales fueron encontrados en la escena, lo que llevó a la creencia inicial de que estaban entre las víctimas.
El lugar está ubicado en una zona boscosa y montañosa alejada de las áreas urbanas, a más de 80 km al oeste de Nashville, la capital de Tennessee.
Los escombros se extendieron sobre un área de 800 m2 alrededor de la planta, dijo Davis el viernes. Un equipo inspeccionó el lugar para asegurarse de que no hubiera sustancias químicas presentes que pudieran poner en peligro el trabajo de los rescatistas.
El sheriff se negó el sábado a descartar actividad criminal. «Podrían pasar varios días, semanas o incluso meses antes de que podamos saberlo», dijo a periodistas.
Varias agencias federales acudieron al lugar, incluyendo la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y el FBI, declaró Davis.
Brice McCracken, funcionario de ATF dijo la noche del sábado que las autoridades «no están más cerca hoy de determinar el origen y la causa de esta explosión».
Imágenes de televisión difundidas el viernes mostraron un edificio completamente devastado y en llamas y vehículos destruidos.
En un comunicado publicado en su sitio web, Accurate Energetic Systems calificó el hecho de «trágico accidente».
«Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias, colegas y comunidades afectadas por este suceso», añadió la compañía.
Fundada en 1980, la empresa afirma estar «especializada en el desarrollo, fabricación, manipulación y almacenamiento de una amplia gama de productos energéticos y explosivos para los sectores militar, aeroespacial y de demolición comercial».
Internacionales
Papa León XIV pide «valor» a quienes trabajan para avanzar en plan de paz para Gaza
El Papa León XIV pidió el domingo «valor» a quienes están trabajando en el plan de paz para Gaza, mientras líderes mundiales se preparan para asistir el lunes a una cumbre sobre el fin del conflicto.
«El acuerdo para iniciar el proceso de paz ha dado una chispa de esperanza en la Tierra Santa», dijo el pontífice nacido en Estados Unidos al finalizar la oración del Ángelus del domingo.
«Animo a las partes involucradas a continuar valientemente en el camino hacia una paz justa y duradera que respete las legítimas aspiraciones de los pueblos israelí y palestino», afirmó.
El presidente estadounidense Donald Trump y el egipcio Abdel Fattah al Sisi presidirán el lunes una cumbre en la ciudad balnearia de Sharm el Sheij que tiene como objetivo poner fin a la guerra en la Franja de Gaza.
«Dos años de conflicto han dejado muerte y destrucción por todas partes, especialmente en los corazones de aquellos que han perdido brutalmente a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, todo», dijo el papa.
También pidió a Dios que ayude a «lograr lo que ahora parece humanamente imposible: redescubrir que el otro no es un enemigo, sino un hermano al que mirar, perdonar y ofrecerle la esperanza de la reconciliación».
El papa también habló de su «dolor» tras las noticias de «nuevos y violentos ataques que han golpeado varias ciudades e infraestructuras civiles en Ucrania, causando la muerte de personas inocentes, incluidos niños».
«Mi corazón está con la población que sufre, que ha vivido en angustia y privaciones durante años», afirmó, y pidió una vez más «el fin de la violencia».
Kiev dice que los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la invasión de Rusia a Ucrania se han estancado en los últimos meses, en parte porque la atención global se ha desplazado a la guerra en Gaza.
El sábado, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski instó a Trump a negociar la paz en Ucrania como en «Oriente Medio», diciendo que si el presidente de Estados Unidos podía detener «una guerra en una región, sin duda también se pueden detener otras guerras, incluida la guerra de Rusia».
Internacionales
Dos años de guerra en Gaza: El costo en cifras
La guerra en Gaza llegó este 7 de octubre a su segundo año y terminó un día después. Las estadísticas, por sí solas, no pueden captar el sufrimiento humano, pero sí pueden revelar la magnitud de la catástrofe en este densamente poblado territorio costero.
42,000 personas con lesiones que alteraron su vida
Las autoridades de salud informaron que más de 169,000 palestinos han resultado heridos durante este período de dos años, es decir, cerca de uno de cada 14 habitantes. Una evaluación de la Organización Mundial de la Salud, dada a conocer el 2 de octubre, encontró que cerca de 42,000 personas viven en Gaza con lesiones que han alterado su vida, de las cuales, cerca de una cuarta parte son niños. El informe señala que más de 5,000 personas han sufrido amputaciones. Otras lesiones severas incluyen daños en las extremidades, lesiones en la médula espinal, lesiones cerebrales traumáticas o quemaduras extensas.
Instalaciones médicas en gran medida destruidas
Las autoridades de salud de gazatíes informaron que los ataques israelíes contra instalaciones médicas han dejado fuera de servicio 25 de los 38 hospitales del enclave. Los 13 restantes funcionan únicamente de manera parcial y en condiciones desesperadas. De los 157 centros primarios de salud, 103 han sido destruidos y los 54 restantes funcionan parcialmente. Para fines de septiembre, la ocupación de camas de hospital había alcanzado el 225 %. Las autoridades de salud también informaron que 1,701 elementos de personal médico han sido asesinados.
500,000 personas en situación de hambruna
Un informe de la ONU, dado a conocer en agosto, calculó que más de 500,000 personas en Gaza se encuentran en situación de hambruna, sobre todo en la Ciudad de Gaza y las zonas de los alrededores en el norte de Gaza, y la situación se está extendiendo al centro y el sur. Las autoridades de salud gazatíes indicaron que, en los últimos dos años, 460 personas han muerto de hambre y desnutrición, entre ellas 154 niños. Más de 51,000 niños menores de cinco años padecen actualmente desnutrición severa.
28 niños asesinados a diario
Datos dados a conocer por las autoridades de salud de Gaza indican que las operaciones militares israelíes, de los últimos dos años, han causado 67,173 palestinos muertos, entre ellos 20,179 niños, 10,427 mujeres y 4,813 ancianos. Esta es la primera ocasión en la que las autoridades publican la cifra general de muertos desglosada por edad y género. Antes del conflicto, se estima que la población de Gaza era de 2.3 millones de habitantes. Esto significa que, aproximadamente, uno de cada 33 habitantes, o cerca de 3 % de la población previa a la guerra, ha sido asesinado. Con más de 20,000 niños entre los muertos, las cifras señalan que, en los últimos dos años, un promedio de 28 niños muere a diario.