Explosión en fábrica de Estados Unidos dejó 16 muertos, según autoridades

La guerra en Gaza llegó este 7 de octubre a su segundo año y terminó un día después. Las estadísticas, por sí solas, no pueden captar el sufrimiento humano, pero sí pueden revelar la magnitud de la catástrofe en este densamente poblado territorio costero.

42,000 personas con lesiones que alteraron su vida

Las autoridades de salud informaron que más de 169,000 palestinos han resultado heridos durante este período de dos años, es decir, cerca de uno de cada 14 habitantes. Una evaluación de la Organización Mundial de la Salud, dada a conocer el 2 de octubre, encontró que cerca de 42,000 personas viven en Gaza con lesiones que han alterado su vida, de las cuales, cerca de una cuarta parte son niños. El informe señala que más de 5,000 personas han sufrido amputaciones. Otras lesiones severas incluyen daños en las extremidades, lesiones en la médula espinal, lesiones cerebrales traumáticas o quemaduras extensas.

Instalaciones médicas en gran medida destruidas

Las autoridades de salud de gazatíes informaron que los ataques israelíes contra instalaciones médicas han dejado fuera de servicio 25 de los 38 hospitales del enclave. Los 13 restantes funcionan únicamente de manera parcial y en condiciones desesperadas. De los 157 centros primarios de salud, 103 han sido destruidos y los 54 restantes funcionan parcialmente. Para fines de septiembre, la ocupación de camas de hospital había alcanzado el 225 %. Las autoridades de salud también informaron que 1,701 elementos de personal médico han sido asesinados.

500,000 personas en situación de hambruna

Un informe de la ONU, dado a conocer en agosto, calculó que más de 500,000 personas en Gaza se encuentran en situación de hambruna, sobre todo en la Ciudad de Gaza y las zonas de los alrededores en el norte de Gaza, y la situación se está extendiendo al centro y el sur. Las autoridades de salud gazatíes indicaron que, en los últimos dos años, 460 personas han muerto de hambre y desnutrición, entre ellas 154 niños. Más de 51,000 niños menores de cinco años padecen actualmente desnutrición severa.

28 niños asesinados a diario

Datos dados a conocer por las autoridades de salud de Gaza indican que las operaciones militares israelíes, de los últimos dos años, han causado 67,173 palestinos muertos, entre ellos 20,179 niños, 10,427 mujeres y 4,813 ancianos. Esta es la primera ocasión en la que las autoridades publican la cifra general de muertos desglosada por edad y género. Antes del conflicto, se estima que la población de Gaza era de 2.3 millones de habitantes. Esto significa que, aproximadamente, uno de cada 33 habitantes, o cerca de 3 % de la población previa a la guerra, ha sido asesinado. Con más de 20,000 niños entre los muertos, las cifras señalan que, en los últimos dos años, un promedio de 28 niños muere a diario.

