Aún con miedo tras tiroteo que dejó 3 estudiantes muertos, Universidad Estatal de Michigan reabrirá este lunes

La Universidad Estatal de Michigan reabrirá el lunes, una semana después de que tres personas murieran y otras cinco resultaran heridas en un tiroteo masivo, con ajustes académicos y una mayor presencia policial en el campus.

Según el anuncio oficial, los funcionarios enmarcaron la reapertura como el comienzo del proceso de curación de la comunidad del campus, no como el final, y dijeron que el apoyo seguirá estando disponible para los estudiantes y profesores durante todo el semestre.

“Nadie piensa que vamos a volver a una semana normal; de hecho, este semestre no va a ser normal”, dijo el rector interino Thomas Jeitschko.

