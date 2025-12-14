Internacionales
Al menos 11 muertos tras tiroteo en la playa más concurrida de Australia
Al menos once personas murieron en un tiroteo el domingo en Bondi Beach, una de las playas más populares de Australia, situada en Sídney, informó la policía, que anunció la presencia de dos presuntos atacantes.
Además, otras 29 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos hospitales, informó la policía de Nueva Gales del Sur.
Uno de los presuntos atacantes murió y el segundo se encontraba en estado crítico, según la policía.
«Escuchamos los disparos. Fue impactante; se sintió como diez minutos de solo ‘bang, bang, bang’. Parecía un arma potente», dijo a la AFP Camilo Díaz, un estudiante chileno de 25 años que estaba en el lugar.
Aunque no hay confirmación oficial de que el ataque estuviera dirigido contra la comunidad judía, el domingo estaba previsto en esta playa un evento llamado ‘Chanukah by the Sea’ con motivo de la festividad judía de Janucá.
Los servicios de emergencia recibieron las primeras llamadas hacia las 18h45 (07h45 GMT), según la policía.
«Varios objetos sospechosos encontrados en las inmediaciones están siendo examinados por oficiales especializados y se ha establecido una zona de exclusión», indicó la policía en un comunicado.
La colina cubierta de césped que da acceso a Bondi Beach, en el este de Sídney, que atrae a numerosos bañistas y turistas especialmente los fines de semana, estaba llena de objetos abandonados por personas que huyeron, incluyendo un cochecito de bebé, indicó un periodista de la AFP en el lugar.
«Hubo un tiroteo, dos atacantes vestidos de negro con rifles semiautomáticos», declaró a la AFP un turista británico, Timothy Brant-Coles.
Otro testigo, Harry Wilson, un residente local de 30 años, declaró al Sydney Morning Herald que vio «al menos diez personas en el suelo y sangre por todas partes».
El presidente israelí, Isaac Herzog, calificó el tiroteo de «ataque cruel contra los judíos» y pidió a las autoridades australianas que refuercen la lucha contra el antisemitismo.
En el mismo sentido, el jefe de la Asociación Judía de Australia, Robert Gregory, declaró a la AFP que el tiroteo fue «una tragedia, pero completamente previsible» y denunció que el Gobierno «no tomó las medidas adecuadas para proteger a la comunidad judía».
Por su parte, el Consejo Nacional Australiano de Imanes, una organización musulmana, condenó el «horrible» tiroteo.
Internacionales
Incidente de avión causa incendio en aeropuerto de Washington
Un Boeing 777 de la estadounidense United Airlines tuvo que retornar el sábado tras despegar debido a una falla en el motor, lo que provocó un incendio cerca de la pista del aeropuerto Washington Dulles, indicaron varias fuentes a la AFP.
«Poco después del despegue, el vuelo United 803 regresó a Washington Dulles y aterrizó de manera segura para resolver un problema de pérdida de potencia en uno de sus motores», explicó la aerolínea.
No se reportaron heridos entre los 275 pasajeros y los quince miembros de la tripulación.
El vuelo tenía como destino el aeropuerto Haneda de Tokio.
Una portavoz del aeropuerto de Dulles, el más grande de la capital estadounidense, dijo que el avión despegó alrededor de las 12H20 locales (17H20 GMT) y «prendió fuego a matorrales cerca de la pista de despegue».
«El incendio fue extinguido y la aeronave regresó a Dulles de manera segura alrededor de las 13H30, donde fue inspeccionada por los bomberos del aeropuerto», añadió.
La pista afectada tuvo que cerrarse «por un tiempo limitado, pero Dulles cuenta con varias pistas y las demás operaciones de vuelo no se vieron afectadas», afirmó la portavoz.
El regulador estadounidense de aviación (FAA) explicó que el avión regresó a Dulles tras sufrir una «falla de motor durante el despegue», sin dar más detalles. Dijo que investigará el incidente.
Internacionales
Lluvias dejan tres muertos y ocho desaparecidos en Bolivia
El gobierno boliviano reportó el sábado al menos tres muertos y ocho desaparecidos en el municipio de El Torno, en el este de Bolivia, luego de que un río se desbordara por las lluvias.
La inusual crecida del río Piraí, en el departamento de Santa Cruz, afectó principalmente a las localidades de El Torno y La Guardia, donde familias quedaron atrapadas incluso en los techos de sus casas.
«Me reportan que hay tres personas fallecidas que han sido encontradas, atrapadas, enterradas en la palizada, y habría ocho personas más que estarían desaparecidas», dijo el vicepresidente Edmand Lara a la prensa.
El vicepresidente agregó que «las casas están inundadas de lodo, hay gente que ha perdido prácticamente todos sus animales, sus objetos personales».
La alcaldía de El Torno señaló en un video que se priorizará el rescate con helicópteros de las personas refugiadas en sus techos y en las copas de los árboles.
Según el director del Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Rio Pirai, unas lluvias fuera de lo normal provocaron una «crecida a nivel histórico» del caudal en la zona, que provocó el colapso de un puente y aisló a varias comunidades.
La temporada de lluvias en Bolivia inicia por lo general en noviembre y se extiende hasta abril del siguiente año.
La pasada temporada de lluvias, que empezó en noviembre de 2024 y terminó en abril de 2025, dejó un total de 51 muertos, de acuerdo con datos oficiales.
Internacionales
Más de una decena de muertos tras caída de autobús a un abismo en Colombia
Más de diez personas murieron el domingo en el noroeste de Colombia luego de que un autobús que transportaba a estudiantes de un colegio cayera a un abismo, informó un gobernador.
Los jóvenes viajaban en una excursión desde el Caribe colombiano hacia Medellín cuando ocurrió el accidente, según escribió en la red X el gobernador del departamento de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
«Hasta el momento se reporta más de una decena de personas fallecidas y 20 lesionados», añadió.
Rendón no especificó las edades de las víctimas.
Imágenes divulgadas por medio locales muestran el autobús destrozado en el abismo y a un grupo de rescatistas evacuando a personas en camillas.
Colombia registró en 2024 un promedio de 22 muertes diarias por accidentes de tránsito, según la autoridad vial.