Internacionales
Ataques armados en Guatemala dejan dos muertos y un herido
La Ciudad de Guatemala y el municipio de San José Pinula fueron escenario de tres ataques armados ocurridos al mediodía de este martes, dos de ellos registrados casi de forma simultánea, según reportes de medios locales.
El primer hecho violento se registró en la 39 calle A y 32 avenida de la zona 7, colonia El Amparo II, donde un hombre fue atacado frente a una vivienda con el número 31-84. Socorristas confirmaron que la víctima falleció en el lugar.
Minutos después, otro ataque se produjo en la colonia Santa Sofía, San José Pinula, donde un hombre identificado como José Alfredo Salay Lorenzana resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial.
Casi una hora más tarde, se reportó un tercer hecho en la 1.ª avenida 6-04, zona 3 de San José Pinula. En esta ocasión, la víctima presentaba siete impactos de bala y murió en el lugar.
Las autoridades investigan si los ataques tienen relación entre sí.
Internacionales
Difunden imágenes que muestran la devastación del huracán Melisa en Jamaica
Usuarios de redes sociales compartieron las primeras imágenes que muestran la magnitud de los daños provocados por el huracán Melisa tras su llegada a Jamaica.
El ciclón tocó tierra a las 11:00 a.m., hora local, con vientos que alcanzaron los 295 km/h, arrasando barrios enteros y provocando fuertes tormentas.
Desmond McKenzie, ministro de Desarrollo Comunitario, informó que cerca de seis mil personas se encuentran en albergues y advirtió que esta cifra podría aumentar. El gobierno estima que alrededor de 50,000 ciudadanos podrían verse desplazados por el paso del huracán.
Internacionales
Motociclista muere en ataque armado frente a escuela en Guatemala
Un hombre falleció la tarde del lunes tras un ataque armado frente a una escuela en la colonia Juana de Arco, zona 18 de la ciudad de Guatemala, informaron medios locales.
Vecinos alertaron a los Bomberos Municipales, quienes al llegar al lugar constataron que el motociclista ya no presentaba signos vitales.
Las autoridades han decidido mantener en reserva la identidad de la víctima mientras se realizan las investigaciones correspondientes.
Internacionales
Vinculan a cuatro militares con robo de armamento del Ejército de Guatemala
Cuatro militares fueron arrestados por el robo de armamento en el Comando Aéreo del Norte del Ministerio de la Defensa, en el departamento de Petén, Guatemala, en operativos realizados por el Ministerio Público (Fiscalía).
«En los operativos se efectuó el procesamiento, análisis y documentación fotográfica de los escenarios criminales, identificación de posibles rutas de escape, localización de cámaras de videovigilancia y entrevista a posibles testigos», explicó la Fiscalía en una publicación en redes sociales.
Los militares detenidos fueron identificados como Ludwin Jónathan Cardona Baltazar, por asociación ilícita, incumplimiento de deberes y robo agravado; Josué Israel Pérez Jerónimo, Alain Omar Marroquín Soch y Carlos Ernesto Ibarra Corrales, por el delito de incumplimiento de deberes, según el periódico «Prensa Libre» de Guatemala.
Los militares sustrajeron 55 fusiles, 14,420 municiones calibre 5.56 mm, 92 tolvas de 35 cartuchos cada una, 19 tolvas de 20 cartuchos cada una y tres lanzagranadas, «las cuales habrían sido trasladadas del almacén de armas hacia el exterior con fines de venta ilícita».
El Ministerio de la Defensa dijo que mantendrá activos sus mecanismos internos de control.