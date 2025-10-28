Internacionales -deportes
Lamine Yamal y Barcelona cancelan acto con patrocinador tras declaraciones polémicas sobre el Real Madrid
El Barcelona y el jugador Lamine Yamal suspendieron este martes una actividad programada con un patrocinador, informó el medio El Chiringuito.
Según la fuente, Yamal estaba previsto para atender a la prensa durante el evento, pero el club le recomendó cancelar su participación, consejo que el jugador aceptó.
La decisión se produce en medio de la polémica por las declaraciones de Yamal previas al Clásico, en las que acusaba al Real Madrid de «robar».
Faltan 100 días para los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 y los organizadores confirman avances
A 100 días del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, los organizadores italianos aseguran que los preparativos se mantienen dentro del calendario previsto y que los distintos escenarios estarán listos para la cita, que se desarrollará del 6 al 22 de febrero.
Este miércoles se dará a conocer el diseño de los podios que recibirán a los medallistas de disciplinas como esquí, snowboard y patinaje artístico, en la ceremonia «A 100 días» que resaltará el cumplimiento de los plazos de preparación.
Giovanni Malagò, presidente del comité organizador, destacó: «Vemos ya la línea de meta. Pero aunque el calendario se esté respetando, no podemos desperdiciar ningún día antes del inicio». Andrea Varnier, CEO de Milán-Cortina 2026, añadió que el complejo modelo organizativo del evento se pone en funcionamiento a poco más de tres meses de la inauguración, que tendrá lugar en el estadio San Siro y en tres sedes de montaña.
Los Juegos contarán con un presupuesto estimado en 5.200 millones de euros (6.045 millones de dólares), significativamente menor que el de ediciones anteriores, gracias al uso mayoritario de instalaciones ya existentes. Las competencias se extenderán por siete zonas del norte de Italia: Milán acogerá los deportes de hielo, Bormio y Cortina el esquí alpino, Anterselva el biatlón, el Valle di Fiemme el esquí nórdico, y Livigno el snowboard y esquí freestyle.
El Comité Olímpico Internacional (COI) supervisa de cerca el avance de los preparativos, que incluyen la entrega de la Villa Olímpica en Milán y la finalización de la Arena Santa Giulia, sede del hockey sobre hielo, considerada una prioridad por estar aún en construcción.
En cuanto a la participación internacional, se permitirá la presencia de algunos deportistas rusos y bielorrusos bajo bandera neutral, siguiendo estrictas condiciones. La antorcha olímpica comenzará su recorrido por Italia el 6 de diciembre, con posibles ajustes ante manifestaciones o protestas durante el trayecto.
Los organizadores destacan que esta edición de los Juegos se adapta al territorio existente, priorizando la sostenibilidad y la eficiencia, y que servirá como modelo para futuras sedes olímpicas, incluyendo los Alpes franceses en 2030.
Juventus destituye a Igor Tudor tras ocho partidos sin victorias
La Juventus anunció este lunes la destitución de Igor Tudor como entrenador del primer equipo masculino, luego de una serie de malos resultados que dejaron al club italiano sin victorias en los últimos ocho encuentros.
La derrota del domingo frente a la Lazio habría sido decisiva para que la directiva actuara, poniendo fin a la etapa del técnico croata, quien llevaba semanas en la cuerda floja.
Massimo Brambilla, entrenador de la Juventus NextGen, asumirá de manera interina el banquillo ‘bianconero’ para el partido del miércoles ante el Udinese.
En un comunicado oficial, el club informó: «La Juventus comunica que hoy ha destituido a Igor Tudor como entrenador del primer equipo masculino, junto con su cuerpo técnico compuesto por Ivan Javorcic, Tomislav Rogic y Riccardo Ragnacci».
Memes crucifican a Lamine Yamal tras derrota del FC Barcelona ante Real Madrid
uego de perder cuatro Clásicos al hilo la temporada pasada, Real Madrid tomó venganza del FC Barcelona derrotándolo este domingo 2-1 en el Santiago Bernabéu. Los fans en redes sociales no perdonaron y las burlas y memes fueron dirigidas en su mayoría hacia Lamine Yamal.
Real Madrid dominó casi todo el encuentro y a pesar de dos goles anulados, un penal eliminado por el VAR y otro fallado por Mbappé, pudo llevarse la victoria 2-1 con tantos del francés y Jude Bellingham.
Las burlas a Lamine en redes sociales tienen su origen. En primer lugar, no tuvo su mejor partido. La perla del Barca no disparó al arco en todo el encuentro y perdió la pelota en 21 ocasiones.
Sin embargo, las burlas contra Yamal tras la derrota del Barca no surgieron solo por su desempeño en el campo, sino por el eco de sus propias palabras. El joven extremo había calentado el ambiente desde la temporada pasada con declaraciones provocadoras como “mientras gane, no me pueden decir nada”.
No obstante, fue hace unos días en la liga de fantasía inventada por Gerard Piqué, la Kings League, donde encendió la mecha. Yamal comparó al Real Madrid con el equipo Porcinos de Ibai Llanos y soltó que “roban y se quejan”.
Estas declaraciones, hechas en tono distendido, pero con carga provocadora, fueron recuperadas por aficionados merengues tras el 2-1 en el Bernabéu. Incluso al final del partido, los ánimos se caldearon, ya que jugadores del Real Madrid como Carvajal, Vini Jr. o Courtois fueron a recordarle sus palabras.