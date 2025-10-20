Internacionales
Acusado de doble feminicidio en Argentina provoca indignación con declaraciones sobre sus víctimas y su hijo
El hombre acusado de asesinar a su expareja, Luna Giardina, y a su exsuegra, Mariel Zamudio, en la provincia de Córdoba, Argentina, provocó indignación al realizar polémicas declaraciones antes de comparecer ante los tribunales.
“Las dos fallecidas tenían denuncias por explotación sexual infantil y por secuestro”, afirmó Laurta, el principal sospechoso del doble feminicidio, quien también justificó su actuar alegando: “Hice todo lo necesario para rescatar a mi hijo. Estoy en paz porque ahora está a salvo”.
El acusado fue detenido en un hotel, donde las autoridades hallaron la billetera de un taxista desaparecido, Martín Sebastián Palacio, cuyos restos fueron encontrados decapitados y sin manos. Por este caso, Laurta también es investigado.
El sospechoso fue trasladado este lunes desde Gualeguaychú hasta Córdoba bajo un fuerte dispositivo de seguridad, con chaleco antibalas y casco. En las próximas horas será indagado por la Fiscalía de Género.
Laurta es conocido por su militancia en el grupo “Varones Unidos”, una organización que difunde mensajes misóginos y niega la existencia de la violencia de género. A través de esa plataforma, participó en eventos del Parlamento uruguayo y sostenía que las mujeres presentan denuncias falsas para “quitarles los hijos” a los hombres.
Según los antecedentes judiciales, Giardina había huido de Uruguay en 2022 junto a su hijo tras denunciar abusos físicos, sexuales y psicológicos por parte de Laurta. En Córdoba, recibió medidas de protección, incluido un botón antipánico, luego de que su agresor violara la restricción perimetral impuesta por la justicia.
El caso ha generado una fuerte conmoción en Argentina y reavivado el debate sobre la violencia de género y la desinformación promovida por grupos que buscan deslegitimar las políticas con perspectiva de género.
Lluvias dejan 16 muertos y más de 34,000 afectados en Honduras
Las fuertes lluvias e inundaciones registradas en Honduras han dejado 16 personas fallecidas y más de 34,000 afectadas a nivel nacional, según reportó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).
Los equipos de emergencia continúan atendiendo los estragos ocasionados por las precipitaciones, mientras los pronósticos advierten que las tormentas persistirán durante la semana.
En su más reciente informe, Copeco detalló que 3,633 viviendas resultaron dañadas, 77 fueron destruidas y 92 comunidades permanecen incomunicadas. Además, se reportan siete puentes destruidos, tres dañados, 19 carreteras afectadas, 17 centros escolares dañados y un centro de salud deteriorado.
Los departamentos más afectados por los daños en infraestructura son Lempira, Intibucá, Copán, La Paz, Comayagua y El Paraíso.
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, anunció que este lunes se realizará una sesión para analizar la situación del país, tras la declaratoria de emergencia en los departamentos de La Paz, Intibucá, Lempira y Francisco Morazán.
Donald Trump anuncia el fin de la ayuda a Colombia por «fomentar» la producción de drogas
Estados Unidos anunció el domingo la suspensión de su ayuda financiera a Colombia, acusando al gobierno del presidente Gustavo Petro de tolerar la producción de drogas y calificándolo como un “líder narcotraficante”. La medida se produce en medio de crecientes tensiones bilaterales y poco antes de un ataque mortal contra un presunto bote cargado con drogas del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, informó que el 17 de octubre tres presuntos rebeldes del ELN murieron tras un ataque a una embarcación en aguas internacionales, donde Estados Unidos mantiene buques de guerra desplegados desde agosto. Según Washington, estos bombardeos han dejado al menos 27 muertos, aunque el presidente Petro cuestiona las acciones y denuncia violaciones a la soberanía de Colombia.
El mandatario colombiano respondió en su cuenta de X que la “guerra contra las drogas” de Estados Unidos es una estrategia fracasada que ha dejado un millón de muertos en América Latina y que sus ataques no distinguen entre narcotraficantes y civiles. La cancillería colombiana anunció que acudirá a instancias internacionales para defender la soberanía del país.
Además, Trump confirmó la posible imposición de aranceles importantes a productos colombianos, un mes después de retirar la visa estadounidense a Petro y a varios de sus funcionarios, y de revocar la condición de Colombia como país aliado en la lucha contra el narcotráfico, con la que recibía cientos de millones de dólares en asistencia.