ACTUALIZACIÓN | Conductor de autobús accidentado no tenía licencia; murieron 52 personas

En las últimas horas se ha confirmado que el conductor del autobús que sufrió un trágico accidente en Guatemala no contaba con la autorización necesaria para operar este tipo de vehículos. Billy Anibal Foronda Azañón, de 24 años, poseía una licencia de tipo C, que no le permitía conducir un autobús.

Se efectúa el rescate de la última persona fallecida que quedó atrapada entre los hierros retorcidos del Bus que cayó en el río, bajo el puente Belice. pic.twitter.com/2itKnuDOzi — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) February 10, 2025

El accidente, que tuvo lugar en la calzada La Paz, ha dejado un saldo devastador de más de 52 muertos, incluido el propio conductor, y alrededor de 20 personas heridas, algunas de ellas en estado crítico. El autobús cubría la ruta desde San Cristóbal Acasaguastlán, en el noreste del país, hacia la ciudad de Guatemala.

Estos son los momentos previos al accidente de tránsito en la calzada La Paz. Video: Canal Antigua pic.twitter.com/MV7Jl2hBb1 — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) February 10, 2025

Cristofer Angelito Foronda López, de 18 años y ayudante del conductor, se encuentra gravemente herido y fue trasladado con vida al Hospital San Juan de Dios. Su tío, quien habló con el medio ChapinTv.com, reveló que ese día era el primero en que su sobrino trabajaba como ayudante de motorista. La familia se enteró del accidente a través de llamadas y mensajes de otros compañeros de trabajo.

Sí continúa con la labor de rescate de las víctimas que quedaron atrapadas en el interior de la unidad de transporte colectivo bajo el puente Belice. pic.twitter.com/dxcYQ65NTb — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) February 10, 2025

El impacto de este siniestro ha conmocionado a la comunidad, dejando una profunda tristeza por la pérdida de tantas vidas y la incertidumbre sobre el estado de los heridos.

