Panamá deja escapar puntos clave ante Surinam en arranque de las eliminatorias
En el debut de la fase final de las Eliminatorias de la CONCACAF hacia el Mundial United 2026, la selección de Panamá falló en capitalizar su superioridad y apenas rescató un empate 0-0 en su visita a Surinam
El equipo canalero impuso condiciones durante gran parte del encuentro: dominó el balón con un 59 % de posesión, intentó 15 disparos (4 de ellos al arco) y generó 10 tiros de esquina, aunque sin precisión definitoria. A pesar de estas cifras, la falta de contundencia le impidió convertir esa ventaja en goles.
El arquero surinamés Etienne Vaessen, eficiente bajo los tres palos, sacó de la cancha algunos remates peligrosos, mientras que Panamá se topó con la madera en al menos dos ocasiones claras: Michael Murillo y posteriormente Ismael Díaz enviaron balones al poste.
Panamá no fue el único beneficiado de la ineficiencia ofensiva; Surinam también tuvo sus oportunidades. En el primer tiempo, Richonell Margaret falló una chance nítida y en el complemento, Denzel Jubitana vio su disparo estrellarse en el larguero. Fue un duelo disputado, de escasas festividades pero mucha tensión.
Este empate inicial deja a ambos equipos con un punto en el Grupo A, el cual también integran Guatemala y El Salvador, que disputarían su compromiso más tarde. Para Panamá, el resultado supone una advertencia: no arranca como esperaba en una llave que se presumía accesible.
Ahora, la mirada se dirige al próximo encuentro de Panamá, programado contra Guatemala el lunes 8 de septiembre en el Estadio Rommel Fernández. Será una nueva prueba donde los canalero deberán corregir errores y demostrar que el empate fue solo un tropiezo inicial.
Tabla actual del Grupo A — Eliminatorias Concacaf (tras el partido)
|Selección
|PJ
|G
|E
|P
|DG
|Puntos
|Panamá
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|Surinam
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|Guatemala
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|El Salvador
|0
|0
|0
|0
|0
|0
¿Y ahora qué sigue?
Con este empate, Panamá deberá redoblar esfuerzos en sus próximos compromisos, especialmente enfrentamientos que parecían más accesibles. Los goles serán una urgencia.
El camino continúa con encuentros de alto voltaje, donde cada punto será vital para acercarse al Mundial United 2026.
Internacionales -deportes
Barcelona deja escapar la victoria y empata 1-1 ante Rayo Vallecano en La Liga
Internacionales -deportes
PSG arrasa al Toulouse y se coloca líder provisional de la Ligue 1
El PSG, vigente campeón de Europa y de la Ligue 1, se impuso con claridad al Toulouse por 6-3 fuera de casa, este sábado en la tercera fecha del campeonato francés, manteniendo la inercia con la que finalizó la temporada pasada.
El equipo dirigido por Luis Enrique enfrentaba a un Toulouse que también había ganado sus dos primeros partidos, pero la superioridad parisina se hizo evidente desde el inicio. El portugués Neves fue la figura del encuentro, anotando un triplete (7’, 14’, 78’), mientras que Ousmane Dembélé marcó dos goles de penal (31’, 50’) antes de retirarse lesionado al minuto 70. Bradley Barcola también contribuyó al festín con un tanto al 9’.
Por el Toulouse, Charlie Cresswell (38’), Yann Ghobo (89’) y Alexis Vossah (90+1’) lograron descontar, aunque no pudieron evitar la derrota. El arquero del PSG, Lucas Chevalier, tuvo un papel destacado al detener dos penales del equipo local.
Con esta victoria, el PSG se coloca como líder provisional de la Ligue 1, demostrando que mantiene el mismo nivel competitivo que lo llevó a ser campeón la temporada anterior.
Internacionales -deportes
El Real Madrid remonta y vence al Mallorca en un duelo lleno de emociones
El Real Madrid continúa su buen inicio de temporada tras vencer este sábado 2-1 al Mallorca en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la tercera jornada de LaLiga, y se sitúa como líder provisional en solitario.
El conjunto balear se adelantó en el marcador con un gol del delantero kosovar Vedat Muriqi al minuto 18, tras rematar con la espalda un saque de esquina que dejó sin reacción al arquero Thibaut Courtois. Sin embargo, la reacción del Madrid fue inmediata: Arda Güler igualó al 37 y Vinicius firmó la remontada un minuto después, asegurando la victoria para los merengues.
El equipo dirigido por Carlo Ancelotti llega al parón por los partidos de selecciones nacionales con nueve puntos de nueve posibles. Mientras tanto, Barcelona y Villarreal, ambos con dos victorias, visitarán el domingo a Rayo Vallecano y Celta de Vigo, respectivamente, y el Atlético de Madrid sigue con un arranque irregular, tras empatar con el Alavés y sumar apenas dos unidades.
Durante el partido, el Mallorca defendió con orden, pero el Real Madrid encontró la igualdad gracias a una jugada de pizarra: Franco Mastantuono ejecutó un córner hacia Álvaro Carreras, quien centró para Dean Huijsen; finalmente, Güler anotó sin oposición. Vinicius cerró la remontada tras un contragolpe por el centro.
El VAR también tuvo protagonismo, anulando dos goles a Kylian Mbappé por fuera de lugar y negando un tanto a Güler por tocar el balón con la mano. Aun así, el Mallorca no bajó los brazos y Samu Costa estuvo cerca de empatar al 66, pero su remate fue desviado sobre la línea por Carreras.
En otros duelos del domingo, el Athletic Club visitará al Betis de Manuel Pellegrini, manteniendo la atención en la lucha por los primeros puestos de LaLiga.