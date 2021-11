Panamá buscará la “venganza” ante El Salvador en el Rommel Fernández

Ante la notable falta de gol de la selección de fútbol de El Salvador, buena parte de la afición salvadoreña gritó el nombre de Rodolfo Antonio “Fito” Zelaya, tras el mediocre empate ante Jamaica.

“Fito, Fito, Fito”, gritaron los aficionados salvadoreños tras el gol de la selección de Jamaica que puso en desventaja a La Selecta.

Nuevamente la falta de gol y mala fortuna fueron factores determinantes para el empate del combinado salvadoreño que se ubica en penúltimo de la tabla en la clasificación al mundial del 2022.

El Salvador fue mejor que Jamaica durante los 90 minutos, pero ser mejor no sirve de nada si los goles no llegan. La Selecta dominó el encuentro y aunque en varias ocasiones estuvo cerca de anotar y contó con muchas oportunidades, no pudo llevarse la victoria.

Ante ello, los aficionadas exigen un depredador del área; y el más solicitado “Fito” Zelaya.