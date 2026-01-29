El Salvador Beach Soccer Cup 2026 regresa en abril con las mejores selecciones del mundo

Este miércoles, el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), Yamil Bukele, habló con medios de comunicación para tratar diferentes temas de interés sobre el fútbol nacional en sus distintas categorías y todo lo relacionado con la liga mayor de fútbol.

Bukele se refirió a los procesos de visorias que realizan en Estados Unidos, donde trabajan para formalizar las sub-federaciones en dicho país, tanto personal administrativo como equipo técnico liderada por el profesor Hugo Pérez.

En las visorias dijo que han registrado alrededor de 300 jóvenes que aspiran a formar parte de la sub-20 y 700 que buscan un hueco para la sub-17. De esta cantidad de jóvenes se hace un corte y etapas de filtros donde quedan alrededor de 80, de los cuales se valida si aplican para una convocatoria de preselección.

El proceso cumple las etapas de visoria, clasificación de visorias y luego alrededor de 15 a 20 jugadores son seleccionados para la visoria que se realiza en El Salvador, es decir, la concentración para una preselección. Bukele aseguró que buscan abrir visorias de futbolistas no solo en EE. UU., sino también en Canadá y Europa, iniciando por Italia.

Sobre las selecciones mayores, ratificaron al DT Eric Acuña al mando de la selección femenina sub-20, explicando la importancia de dar continuidad a los procesos, donde el vinculo con las selecciones mayores sea más estrecho con las categorías sub-20.

Explicó que ya se reunió con el profe Acuña para conocer su plan de trabajo de todo el año, y en los próximos días lo hará con el comité directivo de fútbol sala, el técnico de la Selecta de playa, Rudis Gallo, y con los profesores Eduardo Lara, Mauricio Cienfuegos y Hugo Pérez. Además, con dirigentes de la segunda y tercera división de fútbol del país

La selección femenina tendrá una fecha FIFA en El Salvador el próximo 1 de marzo contra Barbados, y se realizará en el Estadio Nacional Las Delicias, en Santa Tecla. También tendrán dos partidos amistosos contra Perú durante la fecha FIFA de marzo, es decir, uno oficial por eliminatorias contra Barbados, y dos partidos amistosos en suelo sudamericano.

Sobre la Primera División de Fútbol Profesional Salvadoreño, mencionó que harán esfuerzos para que la liga sea más atractiva y competitiva, y por eso, están pensando premiar en la etapa regular con un campeonato (un trofeo y fondo económico) al líder del torneo regular, como una previa a la fase de eliminación de la competición. Habría dos campeones en un solo torneo, por ejemplo, uno como campeón de copa durante la fase regular, y otro como campeón del torneo, superando las fases de eliminación y ganando la gran final.

También se refirió a posibles modificaciones a futuro en el formato, para que los punteros de tabla tengan mejores ventajas deportivas con respecto a los que clasifican en los últimos lugares, y así evitar que fácilmente el octavo lugar pueda eliminar al primero.

La Copa Presidente se prevé que arranque el 10 de febrero, con la presencia de 6 equipos de segunda división y 6 de tercera, más los 12 de primera división. El sorteo será el 21 de enero de forma virtual.

El presidente de la Fesfut también reveló que, esta tarde, lanzarán un concurso abierto para que las personas participen en la elaboración de un nuevo logo de la federación de fútbol y de la selección. Habrá dos premios económicos de $2,000 a quienes diseñen el logo ganador tanto de federación como de selección. Además, aclaró que no se podrá usar la IA para el diseño de los logos.

