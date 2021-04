Se le escapa la liga al Atlético de Madrid tras perder 1-0 ante el Sevilla

El Atlético de Madrid perdió 1-0 en su visita a Sevilla y el final de La Liga de España se vuelve cada día más incierto. Es que por el gol de Marcos Acuña el Colchonero no pudo sumar y si el Barcelona obtiene el lunes un triunfo ante el Valladolid quedará a solo un punto de distancia. Por su parte, el Real Madrid ganó el sábado y quedó a tres de la cima.

El conjunto Colchonero sufrió su tercera caída en 29 jornadas y luego de lo que fue su eliminación de la Champions League ante el Chelsea en octavos de final parece estar transitando un terremoto por el cual ha dejado puntos en el camino que ha invitado a otros equipos a soñar. El líder de la tabla de posiciones ya no ostenta las 10 unidades de diferencia con respecto a sus perseguidores que supo conseguir y ahora todas son dudas en un elenco que hoy pudo haberse llevado un punto sobre el final, pero se quedó sin nada.

“Cuando se hace un cambio a los 30 minutos es que ha habido una mala gestión del entrenador. No elegí bien la formación para acometer el partido”, admitió Diego Simeone en conferencia de prensa al hacer una profunda autocrítica por la caída de su equipo.

El Atlético volvió a mostrar falencias y pese a tener menos el balón que su rival también generó menos de la mitad de situaciones que le generaron. Incluso, Jan Oblak, su arquero, fue una de las grandes figuras de la primera mitad. “La Liga es dura hasta el final, normalmente es cosa de dos, pero ahora estamos compitiendo con ellos; en los últimos partidos estamos compitiendo más mal que bien”, declaró el entrenador argentino. Marcos Acuña del Sevilla celebra luego de anotar el 1-0 frente al Atlético de Madrid por La Liga Santander del fútbol español en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla (Sevilla)

Marcos Acuña fue el autor del único gol del partido, el primero que convierte desde su arribo al Sevilla. El tanto, que provino tras una gran jugada por derecha que terminó con un pase cruzado para un cabezazo del Huevo, dio lugar a la polémica ya que la acción comenzó con una mano de Lucas Ocampos del otro lado del campo. “Se ha visto todo lo que ha pasado en el campo…ha sido una mano clara del Sevilla antes del gol pero tenemos que pelear contra todo”, comentó enojado Koke tras el duelo, pero Simeone no quiso entrar en controversias: “No me quedo con ese detalle, no creo que sea determinante”.

El Barcelona de Ronald Koeman tendrá el lunes una oportunidad única si vence al Valladolid de ponerse a un punto de la cima y con nueve fechas por delante ser dueños de su propio destino, ya que si gana todos los partidos será campeón. Es que en la fecha 35, catalanes y madrileños se verán las caras en el Camp Nou, en un cotejo decisivo para el campeonato.

Por su parte, el Aleti sabe que no puede darse más lujos: de sus últimos 10 partidos ganó cuatro y sólo marcó siete goles. A su vez tiene al Real Madrid respirándole cerca, luego de la victoria del sábado ante el Eibar por 2 a 0, gracias a la cual llegó a 63 puntos y quedó a tres de la punta.