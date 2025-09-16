Internacionales -deportes
Real Madrid derrota 2-1 al Olympique de Marsella con doblete de Mbappé en la Champions
Real Madrid 2-1 Olympique de Marsella.
Mbappé dio victoria al Madrid con doblete de penal.
Jornada 1 | Champions League
Mañana arranca la Champions League con el debut del Real Madrid ante Olympique de Marsella
El esperado torneo de la Champions League dará inicio mañana, y el Real Madrid, conocido como el “Rey de Europa”, debutará frente al club francés Olympique de Marsella.
En la segunda edición del nuevo formato del certamen, el equipo español busca recuperar su prestigio tras una discreta participación la temporada pasada, que lo obligó a disputar los playoffs contra el Manchester City para acceder a los octavos de final.
Con nuevas incorporaciones y un técnico que ha implementado distintas tácticas y sistemas, el Madrid llega al torneo con más herramientas que en la campaña anterior. La grandeza del club, como el equipo más laureado de la competición, mantiene la exigencia de ganar la “Orejona”, y cualquier otro resultado es considerado un fracaso para la afición.
Este nuevo formato incluye más equipos, por lo que los primeros encuentros comenzarán a las 10:45 a. m., mientras que los partidos restantes, incluyendo el del Real Madrid, iniciarán a la 1:00 p. m.
Barcelona gana y golea al Valencia
El Barcelona ganó este domingo y goleó al Valencia este domingo en el estadio Johan Cruyff por la cuarta fecha de LaLiga. Los catalanes se llevaron la victoria con marcador de 6-0.
El primer tanto llego a los 29 minutos con Fermín tras recibir un pase filtrado de Cubarsí.
El segundo tanto fue a los 53 minutos con el brasileño Raphinha, Rashford lanza un excelente centro y aprovecha el error de comunicación de los centrales naranjeros para dársela a su compañero para que la empuje a la red.
El tercer tanto llegó a los 56 minutos por parte de Fermín que firmaba su segunda anotación para los blaugranas en la fecha cuatro.
Diez minutos después, nuevamente Raphinha anota el cuarto para los catalanes tras recibir un pase de Fermín. El brasileño la baja ante dos defensas del Valencia y define con una volea rapidísima a la portería.
La manita llegó por parte del polaco Robert Lewandowski a los 76 minutos. Finalmente, el mismo delantero cerró la pizarra con marcador de 6-0 a los 86 minutos.
Crawford derrota al ‘Canelo’ Álvarez por voto unánime y le arrebata sus títulos mundiales
El estadounidense Terence Crawford dio una clase maestra de buen boxeo para derrotar este sábado por decisión unánime al mexicano Saúl ‘Canelo Álvarez’ y despojarlo de los títulos mundiales de peso súper mediano.
Crawford, que aceptó el reto de subir dos divisiones, se impuso con tarjetas de 116-112, 115-113, 115-113.
Veloz como un felino, con movimientos laterales con los que escapó del ataque de su rival, el de Nebraska desconcertó al de Guadalajara, que por momentos hizo daño con su recto de derecha, pero recibió mucho castigo.
Después de casi dos minutos de baile, hubo algunos tímidos intercambios en el primer asalto, sin ventaja para ninguno.
En el segundo, el mexicano salió a proponer y llevó la iniciativa, aunque hizo poco daño, algo parecido al tercer asalto en el que Crawford encontró un buen golpe de repuesta que hizo impacto en la anatomía del mexicano.
A partir de ahí, Crawford insistió con el ‘jab’ y se cuidó de la potente derecha de Álvarez, que terminó el episodio con inflamación en un ojo.
El estadounidense llegó a la mitad con ventaja después de pegar los mejores golpes en el sexto ‘round’. Desesperado, ‘Canelo’ atacó, sin embargo, recibió buenos impactos zurdos de Terence, con una admirable defensa después de dañar con el ‘jab’.
En el octavo el mexicano tuvo una ligera mejoría, pero en el noveno, otra vez Crawford tuvo la iniciativa en el centro del ring e hizo fallar al mexicano, parado sin tirar golpes en gran parte del ‘round’.
En el undécimo asalto, el monarca de los súper medianos salió a forzar el pleito, pero se encontró con un oponente con excelente preparación física y buenos contragolpes, lo cual le impidió emparejar la acciones.
Terence Crawford sumó su cuadragésima segunda victoria consecutiva, 31 de ellas por nocaut, y ‘Canelo’ sufrió su tercer revés, con 63 triunfos, 39 antes del límite, y dos empates.
«Una derrota no me define; he hecho mucho como profesional, tengo un gran legado. Mi respeto para Crawford», dijo Saúl Álvarez, que a los 35 años ha comenzado a dar muestras de que podría estar cerca de su final como púgil profesional.
«Una derrota no me define; he hecho mucho como profesional, tengo un gran legado. Mi respeto para Crawford», dijo Saúl Álvarez, que a los 35 años ha comenzado a dar muestras de que podría estar cerca de su final como púgil profesional.

Crawford les recordó a todos la razón de su victoria sobre Canelo: DIOS. Agradeció a Dios por darle las fuerzas y el momento para ser campeón indiscutible. Sin duda, un gran ejemplo para los millones de niños, adolescentes y adultos que vivieron esta impactante pelea de boxeo. "Cualquiera puede ser un don nadie", expresó Terence Crawford tras la victoria. "La gente dudó de mí y dijo que no podía vender y que no tenía personalidad. Me descartaron durante años, pero todo quedó demostrado esta noche", afirmó el campeón en diálogo con la prensa acreditada.