PSG apuesta por Lucas Chevalier y deja en el aire el futuro de Donnarumma
El París Saint-Germain está cerca de cerrar el fichaje del joven portero francés Lucas Chevalier, de 23 años, en una operación valorada en unos 40 millones de euros (46 millones de dólares), según fuentes cercanas a la negociación. El guardameta, procedente del Lille, pasaría el reconocimiento médico este viernes antes de firmar un contrato por cinco temporadas.
Chevalier, conocido por su carácter sereno y su proyección constante, ha disputado 127 partidos con el Lille, destacando en la Liga de Campeones pasada, especialmente en las victorias ante el Real Madrid (1-0) y el Atlético de Madrid (3-1).
Su llegada a una semana del inicio de la Ligue 1 ha encendido el debate en el vestuario parisino, donde ya se vive una intensa competencia en la portería. Además del italiano Gianluigi Donnarumma, el PSG cuenta con los jóvenes Matvei Saforov, Arnau Tenas y Renato Marin. Todo indica que Chevalier asumiría el rol de titular, con respaldo del director deportivo Luis Campos.
Sin embargo, Donnarumma no estaría dispuesto a ceder el puesto sin luchar. El internacional italiano, clave en la conquista de la Copa de Campeones con actuaciones decisivas ante Liverpool, Aston Villa y Arsenal, ha mejorado en su juego con los pies, un aspecto clave para el técnico Luis Enrique, aunque Chevalier le supera técnicamente en ese terreno.
Donnarumma encara su última temporada de contrato (vence en junio de 2026) sin haber llegado a un acuerdo de renovación. Las negociaciones se han visto entorpecidas por la nueva política salarial del club, que prioriza incentivos por rendimiento sobre sueldos fijos, una propuesta que el entorno del arquero no ha aceptado.
El escenario recuerda la complicada cohabitación que vivió el PSG entre Donnarumma y Keylor Navas en la temporada 2021-2022, cuando la alternancia en la portería generó tensión y dudas en el equipo.
Con el futuro incierto y la Premier League como posible destino, los clubes de Manchester y el Chelsea ya estarían monitoreando la situación de Donnarumma. Mientras tanto, el PSG parece tener claro su rumbo: la portería del futuro estará en manos de Chevalier.
Lewandowski se lesiona y es duda para el inicio de LaLiga
El delantero polaco Robert Lewandowski sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo y podría perderse el inicio de la temporada, según confirmó este viernes el FC Barcelona a través de un comunicado oficial.
“El jugador tiene unas molestias en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja para el domingo y su evolución marcará su disponibilidad”, informó el club, descartando así al ariete de 36 años para el Trofeo Joan Gamper, en el que el Barça enfrentará al Como de Italia.
La presencia de Lewandowski en el debut liguero ante el Mallorca, el próximo 16 de agosto, también está en duda. Su posible ausencia supondría un revés para el equipo dirigido por Hansi Flick, que inicia una nueva etapa tras la salida de Xavi Hernández.
León, de James Rodríguez, y Monterrey, de Sergio Ramos, se despiden de la Leagues Cup
Columbus, que se impuso a León con un gol de Maximilian Arfsten en el minuto 53, suma siete puntos y lidera el grupo de la MLS en este torneo conjunto con la liga mexicana.
Para asegurar su clasificación a los cuartos de final, Columbus tendrá que esperar al resto de resultados de la tercera y última fecha de la primera fase, que concluye el jueves.
León, de su parte, se quedó sin opciones de avanzar después de sumar un solo punto en sus tres partidos.
Del lado de la Liga MX, Toluca sacó el primer billete a los cuartos de final al vencer 2-1 al New York City FC, con la que suma ocho puntos.
El costarricense Alonso Martínez adelantó a los locales en el Yankee Stadium con un remate desde fuera del área en el minuto 10. Pero el vigente campeón del fútbol mexicano remontó con un cabezazo en el área pequeña de Jesús Ricardo Ángulo en el 37 y un potente disparo del portugués Paulinho dos minutos después.
En un resultado con numerosas implicaciones, el Pachuca venció 2-1 al Houston Dynamo con goles del colombiano Luis Quiñones (25) y del argentino Gastón Togni (85). El francés Amine Bassi marcó de penalti para la escuadra estadounidense en el 82.
El triunfo del Pachuca, segundo clasificado de la Liga MX con siete puntos, ratificó la eliminación de cinco equipos: Monterrey, América, Guadalajara, Cruz Azul y Atlético San Luis.
Monterrey, que lidera el español Sergio Ramos, ocupa la undécima posición con dos puntos y cerrará su participación en el torneo el jueves ante Charlotte.
Venezolano Martínez brilla ante Son
En el cierre de la jornada, la joven promesa venezolana David Martínez firmó un doblete en el triunfo de Los Angeles FC (LAFC) por 2-1 ante Tigres.
Buena parte de la atención de la noche estuvo en el palco del BMO Stadium, en el que se sentó el delantero surcoreano Son Heung-min solo horas después de aterrizar en la urbe californiana para rubricar su fichaje por el LAFC.
Según medios locales, el excapitán del Tottenham llegará a la MLS en un fichaje valorado en unos 26 millones de dólares, récord para la liga norteamericana, y será presentado oficialmente el miércoles.
Ante la mirada del astro surcoreano, el venezolano Martínez se lució en una de las mejores noches de su prometedora carrera.
El punta, de 19 de años, abrió el marcador de penalti en el minuto 38 y dio después muestras de su talento con una espectacular carrera que comenzó desde su campo hasta anotar el segundo gol en el 64.
Edgar López había marcado el empate con un cabezazo en el área en el 48.
Tanto LAFC, cuarto de la MLS, como Tigres, tercero de la Liga MX, suman seis puntos y deben esperar al final de la primera fase para conocer su futuro.
El triunfo del LAFC envió a la quinta plaza de la MLS al Inter Miami, que está prácticamente obligado a ganar el miércoles a los Pumas con la baja de Lionel Messi para seguir con vida.
Messi será baja ante Pumas en decisivo partido de Leagues Cup
Lionel Messi, la estrella del Inter Miami, se perderá el decisivo duelo del miércoles frente al mexicano Pumas en la Leagues Cup debido a la lesión muscular sufrida el pasado fin de semana, confirmó este martes su entrenador, Javier Mascherano.
Este choque será el tercero y último de la fase de grupos para Miami y Pumas, que tratarán de asegurar su pase a los cuartos de final de este torneo conjunto entre la MLS y la liga mexicana.
Messi se retiró del campo en los primeros compases del partido del sábado ante Necaxa por una lesión muscular en la pierna derecha.
Aunque consideró la lesión como «leve», el Inter no dio a conocer el tiempo de recuperación que necesitará el astro argentino, de 38 años.
«Claramente para el partido de mañana no va a estar pero después iremos viendo cómo se va sintiendo y progresando», dijo Mascherano este martes a la prensa.
«Es una lesión leve y, dentro de lo malo, es una buena noticia», señaló. «No nos gusta determinar los tiempos y más en el caso de Leo, porque sabemos del ruido que siempre hay a su alrededor cuando está ausente en algún partido».
«Él es un jugador bastante especial que suele recuperarse muy bien de las lesiones y sobre todo lo hace con rapidez», recordó el timonel argentino.
A falta del cierre de la primera fase, el Inter se encuentra en la zona de clasificación a cuartos de final al ocupar la tercera posición de la MLS, con cinco puntos.
Pumas, de su lado, también tiene cinco unidades pero se ubica en la quinta plaza de la Liga MX.
En su comparecencia, Mascherano alabó el nivel de su próximo rival y principalmente el de su creador de juego, el panameño Adalberto Carrasquilla.
«Nosotros intentaremos ser protagonistas y cerrarle el circuito de juego a Pumas, que es un equipo que juega muy bien al fútbol», avanzó El Jefecito. «Carrasquilla es uno de los jugadores a tener en cuenta, para incomodarlo y que no juegue con cierta libertad porque te puede hacer mucho daño».
Tras la primera fase, la Leagues Cup toma un receso hasta el inicio de las eliminatorias el 19 de agosto