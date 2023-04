Manchester City toma por asalto la cima de la Premier League

Luka Modric estará dos semanas de baja en el Real Madrid luego de una presunta lesión en los isquiotibiales que sufrió durante el partido de La Liga ante el Girona en la reciente derrota 4-2. El croata podría perderse la final de la Copa del Rey ante el Osasuna y también la ida de semifinales de la Champions League ante el Manchester City.

Real Madrid confirm Luka Modrić has suffered an injury to his left thigh, and is expected to miss two weeks.



Madrid play Man City in their #UCL semifinal first leg on May 9 😬 pic.twitter.com/ckxabvgORo