La foto de Christian Pulisic tras el empate 1-1 ante La Selecta, terminó embarrado de lodo

Lamentablemente para los fanáticos del fútbol el delantero portugués Cristiano Ronaldo no es eterno. A sus 37 años el delantero ya empieza a planificar su retiro y por ello sus años una vez deje las canchas los pasará con Georgina Rodríguez en una mansión valorada en $21 millones de dólares.

Según informó el diario The Sun en exclusiva, en principio la casa iba a tener un precio cercano a los $12,500,000 dólares pero al parecer las exigencias en los materiales que ha pedido el portugués a la constructora han hecho elevarse casi hasta el doble la inversión original.

Y es que la vivienda, de casi una milla al cuadrado, tendrá materiales como grifos de oro macizo, mármol italiano y contará con hasta un mural en la entrada de la casa diseñado por la casa de moda Louis Vuitton, lo que hizo subir considerablemente el precio.

“Se ha esforzado por alcanzar la perfección a lo largo de su carrera futbolística y quiere lo mismo fuera de los campos. Él quiere que todo esté bien para él y su familia. Se retirará allí una vez que su carrera llegue a su fin y quiere estar 100 % feliz con eso”, reveló una fuente anónima al diario inglés.

