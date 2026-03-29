La Selecta vence a Martinica 1-0 en tiempo agregado

La Azul Y Blanco vivió el martes un inconveniente durante el vuelo que trasladaba al equipo de Colombia a República Dominicana, lo cual provocó que el avión aterrizara nuevamente tras casi dos horas quemando combustible para reducir el peso y descender sin complicaciones.

El doctor Heriberto Guerrero, médico de la selección mayor, explicó a Diario El Salvador que la Selecta hizo escala en Bogotá y luego partió a Santo Domingo en un viaje de dos horas, pero a los 25 minutos de vuelo el piloto informó de un problema de presurización en la cabina (el sistema que regula el aire dentro del avión) y se ponía en riesgo el oxígeno de los tripulantes.

«Salimos del aeropuerto de Bogotá en camino a Santo Domingo en un vuelo de dos horas y 10 minutos, despegamos normal, pero como a los 25 minutos el piloto habló diciendo que el avión tenía un problema de presurización, o sea, la cabina podía tener un problema de despresurización si ascendía en el ascenso que hacen todos los aviones normales que es a 35 mil pies más o menos que es lo que se llama altura crucero, y si subía a esa altura la cabina se podía despresurizar y caer las máscaras de respiración. Al ver que no podía solucionar el problema dijo que tenía que regresar», relató el Dr. Guerrero.

El médico contó que a bordo del avión nunca sintieron nada, ni turbulencia o alguna otra inconveniencia y nunca cayeron nunca las mascarillas de oxígeno porque el piloto pudo descender el avión a una altura segura de alrededor de 15 mil pies donde no ocurría una despresurización en la cabina y el vuelo se mantenía seguro para la tripulación.

El avión estuvo dando vueltas en el aire durante una hora y 45 minutos, mientras el piloto quemaba combustible para liberar peso y tener un aterrizaje adecuado, y también, porque el aeropuerto de Bogotá estaba cerrado por las malas condiciones climáticas.

El médico de la Selecta aclaró que el aterrizaje en Bogotá fue sin complicaciones, sin riesgo y sin protocolo de emergencia. Posteriormente, esperaron un nuevo vuelo hacia República Dominicana.

La Selecta enfrentará este 26 de marzo a las 6:00 p.m. a la selección de República Dominicana en un partido amistoso por la fecha FIFA.

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