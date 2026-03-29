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La Selecta vence a Martinica 1-0 en tiempo agregado
La selección salvadoreña en su travesía por el mar Caribe tuvo que pasar por muchos periplos para ganar a una difícil selección de Martinica, pero gracias a una genialidad de Mayer Gil en el tiempo agregado consiguió la victoria 1-0.
La representación nacional careció de verdaderas ocasiones de peligro, y la idea de juego fue mermada en comparativa con lo que se mostró ante República Dominicana.
Durante el primer tiempo, la selección salvadoreña se encontró con una Martinica cerrada, que aplicaba la fuerza física para frenar el talento nacional, dejando pocos espacios para las individualidades que pudieran ofrecer jugadores como Nathan Ordaz y Brayan Gil.
Ordaz fue uno de los que más movilidad aportaba, bajando a la zona media a recoger balones para llevarlos hasta el área, pero los jugadores de Martinica lo tenían identificado que era el principal gestor del fútbol salvadoreño y lo encerraban hasta con tres elementos.
Brayan Gil, al verse poco alimentado de balones, optaba por salir de entre los centrales de Martinica, pero terminaba detenido en las avanzadas hacia el área.
Ese fue el principal problema que El Salvador enfrentó, Martinica cerrando sus líneas y limitando la movilidad de los salvadoreños en gran parte del partido.
La segunda mitad le permitió a Hernán Darío Gómez probar nuevas variantes con jugadores, buscando aquel que tuviera la llave para abrir a una aguerrida Martinica.
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La Selecta aterrizó en Colombia tras una falla en pleno vuelo
La Azul Y Blanco vivió el martes un inconveniente durante el vuelo que trasladaba al equipo de Colombia a República Dominicana, lo cual provocó que el avión aterrizara nuevamente tras casi dos horas quemando combustible para reducir el peso y descender sin complicaciones.
El doctor Heriberto Guerrero, médico de la selección mayor, explicó a Diario El Salvador que la Selecta hizo escala en Bogotá y luego partió a Santo Domingo en un viaje de dos horas, pero a los 25 minutos de vuelo el piloto informó de un problema de presurización en la cabina (el sistema que regula el aire dentro del avión) y se ponía en riesgo el oxígeno de los tripulantes.
«Salimos del aeropuerto de Bogotá en camino a Santo Domingo en un vuelo de dos horas y 10 minutos, despegamos normal, pero como a los 25 minutos el piloto habló diciendo que el avión tenía un problema de presurización, o sea, la cabina podía tener un problema de despresurización si ascendía en el ascenso que hacen todos los aviones normales que es a 35 mil pies más o menos que es lo que se llama altura crucero, y si subía a esa altura la cabina se podía despresurizar y caer las máscaras de respiración. Al ver que no podía solucionar el problema dijo que tenía que regresar», relató el Dr. Guerrero.
El médico contó que a bordo del avión nunca sintieron nada, ni turbulencia o alguna otra inconveniencia y nunca cayeron nunca las mascarillas de oxígeno porque el piloto pudo descender el avión a una altura segura de alrededor de 15 mil pies donde no ocurría una despresurización en la cabina y el vuelo se mantenía seguro para la tripulación.
El avión estuvo dando vueltas en el aire durante una hora y 45 minutos, mientras el piloto quemaba combustible para liberar peso y tener un aterrizaje adecuado, y también, porque el aeropuerto de Bogotá estaba cerrado por las malas condiciones climáticas.
El médico de la Selecta aclaró que el aterrizaje en Bogotá fue sin complicaciones, sin riesgo y sin protocolo de emergencia. Posteriormente, esperaron un nuevo vuelo hacia República Dominicana.
La Selecta enfrentará este 26 de marzo a las 6:00 p.m. a la selección de República Dominicana en un partido amistoso por la fecha FIFA.
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Rudis Gallo y Elías Ramírez nominados a Beach Soccer Stars 2025
Los estrategas de la Azul masculina y femenina de fútbol playa: Rudis Gallo y Elías Ramírez figuran entre los nominados a los premios Beach Soccer Stars 2025, organizados por Beach Soccer Worldwide, nómina en la que aparecen también los estrategas nacionales Nixon Aguilar y Homer Velásquez de Barra de Santiago y Rafael González de la UES.
Gallo lleva años al frente de la selección masculina con la que ha firmado participación en seis mundiales mientras que Ramírez dirige los cordeles la escuadra femenina desde hace un par de años.
Aguilar y Velásquez, mientras tanto, están al frente de los equipos masculino y femenino de Barra de Santiago y González de la representación escarlata y ha conseguido buenos resultados con la representación femenina.
Los técnicos cuscatlecos no son los únicos que forman parte del selecto listado. Ocho atletas: Anderson Castro, Emerson Cerna y Frank Velásquez compiten por el premio a mejor jugador masculino; y Fátima Pérez, Daniela Rivera, Irma Cordero y Paola Calderón en femenino. Todos a excepción de Frank pertenecen a la Selección.
En la categoría de mejores porteros también aparecen los nombres de Eliodoro Portillo, quien fuera el arquero titular de la Azul playera hasta mediados del año pasado y Yahaira Maravilla.
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Chelo Arévalo y la brasileña Luisa Stefani, ganaron en dobles mixto
Marcelo Arévalo y la brasileña Luisa Stefani debutaron con buen pie este miércoles en el dobles mixto del Torneo Master 1,000 de Indian Wells, al derrotar por 6-2, 6-2 a la pareja que forman el belga Kevin Krawietz y la australiana Ellen Perez y avanzaron a los cuartos de final.
Arévalo y Stefani lucieron muy superiores a sus rivales desde el comienzo y cosecharon un doble quiebre de servicio para llevarse el set inicial de forma veloz por 6-2. En el segundo capítulo, el salvadoreño y la brasileña mantuvieron su buen nivel y no permitieron reacción alguna de sus adversarios y volvieron a ganarlo con otro 6-2.
Con esta victoria, Arévalo y Stefani avanzaron a la ronda de cuartos de final e intentarán llegar a las instancias finales y tratar de conquistar un título en esta modalidad, un objetivo que hasta el presente ha sido esquivo para el salvadoreño. En cuartos de final van a enfrentar mañana a los griegos Maria Sákkari y a Stéfanos Tsitsipas.
De esta manera Arévalo ha encontró un oasis para recuperarse de su tempana eliminación en el evento de dobles, del cual junto a Mate Pavic fueron eliminados en primera ronda y de forma contundente por la pareja que integran el serbio Novak Djokovic y el griego Stéfano Tsitsipas.