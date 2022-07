Joseph Blatter rompe el silencio tras salir absuelto: “Han terminado siete años de mentiras”

Joseph Blatter, expresidente de la FIFA, aseguró que “han terminado siete años de mentiras” y que “el juego está ahora en la dirección correcta”, tras ser absuelto por la justicia suiza en un proceso de corrupción.

“Hola, amigos. Estoy de vuelta, todavía fuerte. Han terminado siete años de mentiras. Ahora el juego está de nuevo en la dirección correcta. O como dice Michel Platini: Volverán a tener noticias nuestras“, dijo Blatter en redes sociales.

Blatter publicó su mensaje una semana después de que el Tribunal Penal Federal de Suiza le absolviera, junto al francés Michel Platini (expresidente de la UEFA) en un proceso por corrupción por un pago de 2 millones de francos suizos (unos $2 millones de euros al cambio actual) que hizo al segundo en 2011.

También coincidió con el anuncio de Platini, quien dijo que no intentará volver a presentarse a ocupar cargos en la FIFA o la UEFA; aunque tiene intención de encontrar a los culpables que han estado ausentes en el juicio por corrupción.

“No tengo ganas de volver a ese mundo. Se ha terminado”, afirmó Platini, de 67 años de edad, en una entrevista con el canal televisivo LCI, una semana después de ser absuelto tras un juicio en el que uno de los testigos que declaró a favor de Blatter y Platini. Se trata de Ángel María Villar, expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

Hello my friends, I'm back , still going strong, seven years of lies have ended. Now the game is again in the right direction. Or as Michel Platini puts it: You will hear from us again. I wish you a great weekend. #FIFA #UEFA #CAF #AFC #CONMEBOL #CONCACAF #OFC #IOC #Platini