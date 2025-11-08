FIFA realizará el 20 de noviembre el sorteo de las últimas plazas para el Mundial 2026

El periodista deportivo y amigo cercano de Cristiano Ronaldo, Edu Aguirre, reveló que sostuvo una conversación con Xabi Alonso y aseguró que el Real Madrid llega decidido a obtener un resultado contundente en su enfrentamiento ante el Liverpool.

El reconocido comunicador deportivo Edu Aguirre, allegado al futbolista portugués Cristiano Ronaldo, afirmó este martes que el Real Madrid está preparado para dar “un golpe de autoridad” en su próximo partido frente al Liverpool.

Aguirre explicó que conversó recientemente con Xabi Alonso, quien le habría confirmado la plena confianza del cuerpo técnico y jugadores merengues para afrontar el duelo.

“El Madrid va con todo, no habrá sorpresas; quieren repetir el golpe que dieron contra el Barcelona en LaLiga”, señaló el periodista español.

Actualmente, Aguirre se encuentra en Inglaterra, donde brindará cobertura especial sobre el encuentro entre Liverpool y Real Madrid, correspondiente a una nueva jornada internacional de clubes.

El compromiso está programado para disputarse a las 2:00 de la tarde (hora de El Salvador) y se espera gran expectativa entre los aficionados, dado el historial de enfrentamientos memorables entre ambos equipos.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...