Duro debut para la Selecta Sub-17: cae 5-0 ante Corea del Norte

La Selección Sub-17 de El Salvador sufrió un difícil debut este martes en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, tras caer 5-0 ante Corea del Norte, en un encuentro disputado con dominio total del cuadro asiático.

El marcador se abrió a los 14 minutos con un gol de Ri Kang Rim, quien aprovechó una salida errónea de la defensa salvadoreña para adelantar a los norcoreanos.

Antes del descanso, Kim Yu Jin amplió la ventaja con el 2-0, dejando a la Azulita en una situación comprometida de cara al segundo tiempo.

En la segunda mitad, Corea del Norte mantuvo la presión y a los 68 minutos, Ri Kang Rim marcó su segundo gol de la noche, tras una nueva desatención en la zaga salvadoreña.

El 4-0 llegó al minuto 88, nuevamente por obra de Kim Yu Jin, quien también sumó doblete.

Finalmente, Han Bok selló la goleada con el 5-0 definitivo en el minuto 95, tras aprovechar un rebote en el área.

Pese al resultado, la Selecta Sub-17 buscará corregir errores y recuperar confianza para su próximo compromiso en la fase de grupos del torneo mundialista.

