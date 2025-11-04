Deportes
Duro debut para la Selecta Sub-17: cae 5-0 ante Corea del Norte
La Selección Sub-17 de El Salvador inició su participación en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA con una dura derrota de 5-0 frente a Corea del Norte, en un partido en el que los errores defensivos marcaron la diferencia.
El marcador se abrió a los 14 minutos con un gol de Ri Kang Rim, quien aprovechó una salida errónea de la defensa salvadoreña para adelantar a los norcoreanos.
Antes del descanso, Kim Yu Jin amplió la ventaja con el 2-0, dejando a la Azulita en una situación comprometida de cara al segundo tiempo.
En la segunda mitad, Corea del Norte mantuvo la presión y a los 68 minutos, Ri Kang Rim marcó su segundo gol de la noche, tras una nueva desatención en la zaga salvadoreña.
El 4-0 llegó al minuto 88, nuevamente por obra de Kim Yu Jin, quien también sumó doblete.
Finalmente, Han Bok selló la goleada con el 5-0 definitivo en el minuto 95, tras aprovechar un rebote en el área.
Pese al resultado, la Selecta Sub-17 buscará corregir errores y recuperar confianza para su próximo compromiso en la fase de grupos del torneo mundialista.
Edu Aguirre asegura que el Real Madrid “va con todo” ante el Liverpool
El periodista deportivo y amigo cercano de Cristiano Ronaldo, Edu Aguirre, reveló que sostuvo una conversación con Xabi Alonso y aseguró que el Real Madrid llega decidido a obtener un resultado contundente en su enfrentamiento ante el Liverpool.
Aguirre explicó que conversó recientemente con Xabi Alonso, quien le habría confirmado la plena confianza del cuerpo técnico y jugadores merengues para afrontar el duelo.
“El Madrid va con todo, no habrá sorpresas; quieren repetir el golpe que dieron contra el Barcelona en LaLiga”, señaló el periodista español.
Actualmente, Aguirre se encuentra en Inglaterra, donde brindará cobertura especial sobre el encuentro entre Liverpool y Real Madrid, correspondiente a una nueva jornada internacional de clubes.
El compromiso está programado para disputarse a las 2:00 de la tarde (hora de El Salvador) y se espera gran expectativa entre los aficionados, dado el historial de enfrentamientos memorables entre ambos equipos.
Kylian Mbappé recibe la Bota de Oro en el Santiago Bernabéu
Vestido de gala y arropado por el club blanco, el delantero francés Kylian Mbappé recibió este viernes la Bota de Oro, premio que reconoce al máximo goleador de las ligas europeas.
La ceremonia se realizó en el Santiago Bernabéu, donde Mbappé estuvo acompañado por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, su entrenador, Xabi Alonso, y sus compañeros de equipo, quienes celebraron junto a él su destacada primera temporada como madridista.
Durante el evento, Mbappé expresó su emoción por cumplir su sueño de jugar en el Real Madrid y agradeció el apoyo de la afición.
“Es un placer jugar en el Real Madrid, cumplir mi sueño de niño y espero que sean muchos años más para ganar muchas cosas. Agradezco el cariño desde el primer día que llegué y antes de venir, de todos los madridistas”, dijo el delantero.
Xabi Alonso valora disculpas públicas de Vinícius tras polémica en el clásico
El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, expresó su satisfacción por las disculpas públicas ofrecidas por Vinícius Junior a sus compañeros y a la afición, luego de su reacción violenta al ser sustituido durante el clásico de La Liga.
El club dejó en manos de Alonso la resolución de lo ocurrido, y este sostuvo una conversación con el delantero durante el entrenamiento de este jueves para limar asperezas y fortalecer la cohesión del equipo.
Aunque el comunicado de Vinícius incluyó disculpas a sus compañeros, al presidente Florentino Pérez y a la afición, no mencionó directamente al entrenador español. Según fuentes del club, el encuentro entre ambos fue cordial y permitió reconducir la situación dentro del vestuario.