Barcelona cierra la pretemporada con goleada en el Trofeo Joan Gamper

Columbus, que se impuso a León con un gol de Maximilian Arfsten en el minuto 53, suma siete puntos y lidera el grupo de la MLS en este torneo conjunto con la liga mexicana.

Para asegurar su clasificación a los cuartos de final, Columbus tendrá que esperar al resto de resultados de la tercera y última fecha de la primera fase, que concluye el jueves.

León, de su parte, se quedó sin opciones de avanzar después de sumar un solo punto en sus tres partidos.

Del lado de la Liga MX, Toluca sacó el primer billete a los cuartos de final al vencer 2-1 al New York City FC, con la que suma ocho puntos.

El costarricense Alonso Martínez adelantó a los locales en el Yankee Stadium con un remate desde fuera del área en el minuto 10. Pero el vigente campeón del fútbol mexicano remontó con un cabezazo en el área pequeña de Jesús Ricardo Ángulo en el 37 y un potente disparo del portugués Paulinho dos minutos después.

En un resultado con numerosas implicaciones, el Pachuca venció 2-1 al Houston Dynamo con goles del colombiano Luis Quiñones (25) y del argentino Gastón Togni (85). El francés Amine Bassi marcó de penalti para la escuadra estadounidense en el 82.

El triunfo del Pachuca, segundo clasificado de la Liga MX con siete puntos, ratificó la eliminación de cinco equipos: Monterrey, América, Guadalajara, Cruz Azul y Atlético San Luis.

Monterrey, que lidera el español Sergio Ramos, ocupa la undécima posición con dos puntos y cerrará su participación en el torneo el jueves ante Charlotte.

Venezolano Martínez brilla ante Son

En el cierre de la jornada, la joven promesa venezolana David Martínez firmó un doblete en el triunfo de Los Angeles FC (LAFC) por 2-1 ante Tigres.

Buena parte de la atención de la noche estuvo en el palco del BMO Stadium, en el que se sentó el delantero surcoreano Son Heung-min solo horas después de aterrizar en la urbe californiana para rubricar su fichaje por el LAFC.

Según medios locales, el excapitán del Tottenham llegará a la MLS en un fichaje valorado en unos 26 millones de dólares, récord para la liga norteamericana, y será presentado oficialmente el miércoles.

Ante la mirada del astro surcoreano, el venezolano Martínez se lució en una de las mejores noches de su prometedora carrera.

El punta, de 19 de años, abrió el marcador de penalti en el minuto 38 y dio después muestras de su talento con una espectacular carrera que comenzó desde su campo hasta anotar el segundo gol en el 64.

Edgar López había marcado el empate con un cabezazo en el área en el 48.

Tanto LAFC, cuarto de la MLS, como Tigres, tercero de la Liga MX, suman seis puntos y deben esperar al final de la primera fase para conocer su futuro.

El triunfo del LAFC envió a la quinta plaza de la MLS al Inter Miami, que está prácticamente obligado a ganar el miércoles a los Pumas con la baja de Lionel Messi para seguir con vida.

