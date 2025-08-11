Nacionales
Vaguada favorecerá lluvias en varias zonas del país este lunes
El Ministerio de Medio Ambiente informó que este lunes persistirá la influencia de vaguadas en la región, lo que favorecerá la ocurrencia de lluvias y tormentas en distintos puntos del territorio.
Durante la mañana, el cielo permanecerá poco nublado sobre la cordillera volcánica y la zona norte, y despejado en el resto del país, sin precipitaciones. Por la tarde, se prevén lluvias en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec, del Bálsamo y áreas cercanas, así como tormentas en el norte de las zonas occidental y central.
En horas de la noche, las precipitaciones y tormentas que se formen en la zona norte se desplazarán hacia el occidente y centro, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador, Santa Ana y Sonsonate. También se esperan lluvias en el sector del golfo de Fonseca y la zona costera oriental.
Los vientos soplarán del noreste y este en la mañana, noche y madrugada, variando del sureste al suroeste por la tarde, con velocidades de 10 a 22 km/h, y ráfagas superiores a 35 km/h durante tormentas. El ambiente será muy cálido en el día y fresco en la noche y madrugada.
Nacionales
FOTOS | Fatal accidente en La Libertad deja un muerto y un lesionado; conductor ebrio fue capturado
Un accidente de tránsito registrado la noche del domingo en el kilómetro 46 de la carretera Litoral, en el sector de La Libertad Costa, dejó como saldo una persona fallecida y otra lesionada, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
Según el reporte, el percance ocurrió cuando un conductor en estado de ebriedad embistió a un motociclista, quien murió en el lugar. Su acompañante fue trasladado a un centro asistencial debido a las lesiones sufridas.
El responsable intentó huir tras el hecho, pero fue detenido por las autoridades y será procesado por el incidente.
Una persona fallecida y otra lesionada fue el resultado de un accidente de tránsito ocurrido sobre el km 46 de la carretera Litoral, en La Libertad Costa.
Un conductor en estado de ebriedad embistió a un motociclista, quien falleció en el lugar y su acompañante fue trasladado al… pic.twitter.com/ue1CUBitvY
— PNC El Salvador (@PNCSV) August 11, 2025
Nacionales
San Lorenzo acumula más de 780 réplicas desde finales de julio
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que la actividad sísmica en San Lorenzo y sus alrededores, en el departamento de Ahuachapán, ha registrado 785 sismos desde las 3:21 p.m. del 29 de julio hasta las 3:00 a.m. de este lunes 11 de agosto.
De estos eventos, 146 han sido percibidos por la población, precisó la institución, que atribuye el fenómeno a la activación de fallas geológicas en la zona.
El MARN mantiene un monitoreo constante de la actividad sísmica en el área y en todo el territorio nacional para evaluar posibles riesgos y tomar medidas preventivas.
Nacionales
Dos lesionados en accidente de tránsito en Soyapango
Socorristas de Comandos de Salvamento brindaron atención médica prehospitalaria a dos personas heridas en un accidente vial registrado en la calle de la ciudadela Don Bosco, cerca del estadio España y la Universidad Don Bosco, en el distrito de Soyapango.
Las víctimas, un motociclista y su acompañante, fueron estabilizadas en el lugar y trasladadas a un centro asistencial.
Hasta el momento, se desconoce su identidad y estado de salud, mientras las autoridades investigan las causas del choque entre la motocicleta y un vehículo particular.