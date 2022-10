A la expectativa de participación de Ángel Di María en el Mundial Catar 2022 por esta razón

Luego de que Pep Guardiola desmintiera la existencia de una supuesta cláusula en el contrato de Erling Haaland que le permitiría dejar al Manchester City en 2024, el medio ‘The Athletic’ ha insistido en que dicho punto sí está en el pacto del jugador y que existe una condición para activarlo.

Dicho medio, cuya sucursal en Reino Unido está dedicada principalmente al fútbol, ha revelado que Haaland si podría dejar al City en 2024, sin embargo la cláusula deja claro que no puede ser para fichar por otro equipo de la Premier League.

Erling Haaland’s adaptation to life at Manchester City has been so smooth the rest of Europe is starting to wonder when they are going to be able to lure him away from the Premier League.@polballus has the details of the #MCFC forward's release clause 🧵 pic.twitter.com/N5WNFiGL62