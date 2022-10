Un cortaúñas casi le quita la vida a un bebé

Una joven fugitiva buscada por fraude fue arrestada cuando entró a una oficina de alguacil en Nueva Jersey y pidió que la contrataran, informó la policía.

Zyeama Johnson, de 27 años, ex trabajadora del Servicio Postal de Jersey City, era prófuga en el condado Monroe de Pensilvania, y aún así fue a solicitar trabajo en la oficina del alguacil del condado Hudson (NJ), según el diario Jersey Journal.

También la policía la buscaba por 10 órdenes de arresto por no comparecer ante el tribunal por cargos de tránsito en Jersey City.

Johnson envió documentos para postularse como guardia de seguridad. Al descubrir que estaba solicitada en el estado vecino la llamaron a la estación con el pretexto de una entrevista de trabajo y la arrestaron el martes, dijo el alguacil del condado Hudson, Frank Schillari.

Después de que arrestaron a la presunta estafadora, los oficiales le descubrieron dos tarjetas de crédito robadas y por ella fue acusada de nuevos cargos, dijo Schillari.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad.

