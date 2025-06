Samsung lanza programa beta de One UI 8 basado en Android 16

Samsung anunció el acceso anticipado a su nuevo software One UI 8, basado en Android 16, disponible desde hoy a través de un programa beta exclusivo. Esta versión preliminar se puede probar en los modelos Galaxy S25, S25+ y S25 Ultra en Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur y Reino Unido.

One UI es la plataforma personalizada de Samsung diseñada para mejorar la experiencia de los dispositivos Galaxy, simplificando las tareas diarias y aumentando la productividad. La versión 8 ha sido desarrollada en colaboración con Google y promete ofrecer una interfaz más intuitiva y funciones mejoradas con inteligencia artificial.

Entre las novedades destacan mejoras en las funciones Now Bar y Now Brief, que ofrecerán información y sugerencias más personalizadas al usuario, adaptándose a su contexto.

El lanzamiento oficial de One UI 8 se espera junto con la próxima generación de dispositivos plegables Galaxy Z Flip y Z Fold, aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta ni detalles adicionales sobre estos equipos. Posteriormente, la actualización se extenderá a más dispositivos de la familia Galaxy.

