Samsung apuesta por la IA con la nueva serie Galaxy S26 en el MWC 2026

Samsung presentó su exhibición ampliada en el Mobile World Congress (MWC) 2026, que se celebró del 2 al 5 de marzo en Barcelona, mostrando su visión de una inteligencia artificial más integrada en todo el ecosistema Galaxy.

En el centro de esta propuesta se encuentra la serie Galaxy S26, descrita por la compañía como su smartphone con inteligencia artificial más intuitivo hasta ahora.

El dispositivo integra Galaxy AI para anticipar las necesidades del usuario, simplificar tareas cotidianas y ofrecer experiencias más personalizadas a través de funciones proactivas.

Entre las principales novedades destacan el Privacy Display, que permite controlar qué es visible en la pantalla; cuneta con el Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy en el modelo S26 Ultra; y mejoras en cámara como una apertura más amplia para fotos más claras en condiciones de poca luz, así como avances en Nightography para video.

La inteligencia artificial también se integra en funciones como Now Brief, que genera resúmenes personalizados de la agenda diaria; Now Nudge, con sugerencias contextuales en tiempo real; y herramientas creativas como Photo Assist y Creative Studio, que permiten editar imágenes o transformarlas mediante comandos de voz.

Durante el evento, Samsung también presentó novedades en su ecosistema de dispositivos, incluyendo la serie Galaxy Buds4, los portátiles Galaxy Book6, la Galaxy Tab S11 y la serie Galaxy Watch8, todos diseñados para funcionar de forma integrada con Galaxy AI.

