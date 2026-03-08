Principal
Samsung apuesta por la IA con la nueva serie Galaxy S26 en el MWC 2026
Samsung presentó su exhibición ampliada en el Mobile World Congress (MWC) 2026, que se celebró del 2 al 5 de marzo en Barcelona, mostrando su visión de una inteligencia artificial más integrada en todo el ecosistema Galaxy.
En el centro de esta propuesta se encuentra la serie Galaxy S26, descrita por la compañía como su smartphone con inteligencia artificial más intuitivo hasta ahora.
El dispositivo integra Galaxy AI para anticipar las necesidades del usuario, simplificar tareas cotidianas y ofrecer experiencias más personalizadas a través de funciones proactivas.
Entre las principales novedades destacan el Privacy Display, que permite controlar qué es visible en la pantalla; cuneta con el Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy en el modelo S26 Ultra; y mejoras en cámara como una apertura más amplia para fotos más claras en condiciones de poca luz, así como avances en Nightography para video.
La inteligencia artificial también se integra en funciones como Now Brief, que genera resúmenes personalizados de la agenda diaria; Now Nudge, con sugerencias contextuales en tiempo real; y herramientas creativas como Photo Assist y Creative Studio, que permiten editar imágenes o transformarlas mediante comandos de voz.
Durante el evento, Samsung también presentó novedades en su ecosistema de dispositivos, incluyendo la serie Galaxy Buds4, los portátiles Galaxy Book6, la Galaxy Tab S11 y la serie Galaxy Watch8, todos diseñados para funcionar de forma integrada con Galaxy AI.
Nacionales
Detienen a mujer tras herir a su compañero de vida con envase de cerveza en Chalatenango
Una mujer fue arrestada por la Policía Nacional Civil como responsable de lesionar a un hombre con un envase de cerveza en la cabeza.
Se trata de Gladis Guadalupe Vásquez Herrera, de 53 años, quien atentó contra su compañero de vida cuando ambos consumían bebidas alcohólicas.
La agresión se registró en la colonia Vista Hermosa en el distrito de Chalatenango, en Chalatenango Sur, de acuerdo a la información proporcionada por la corporación policial.
La PNC comunicó que Vásquez Herrera será remitida ante las autoridades correspondientes para responder por el delito de lesiones. Por el momento se desconocen mayores detalles de la salud de la víctima.
Principal
La inteligencia artificial gana protagonismo en la estrategia laboral de China
La ministra de Recursos Humanos y Seguridad Social de China, Wang Xiaoping, dijo hoy sábado que las autoridades del país estudian medidas para aprovechar activamente la inteligencia artificial (IA) con el fin de crear nuevas oportunidades laborales y potenciar los empleos tradicionales.
El potencial de empleo se liberará en sectores como la economía digital, la manufactura de alta gama y los servicios modernos, explicó Wang en una conferencia de prensa celebrada al margen de la sesión anual del órgano legislativo nacional.
La funcionaria añadió que el Gobierno seguirá impulsando el desarrollo de nuevas profesiones vinculadas a la transformación tecnológica y a los nuevos patrones de consumo, así como a servicios relacionados con el bienestar público.
En los últimos cinco años, las autoridades chinas han identificado 72 nuevas ocupaciones, más de 20 de ellas relacionadas directamente con la inteligencia artificial, y cada una podría generar entre 300.000 y 500.000 empleos en sus primeras etapas.
Las medidas forman parte de la estrategia de China para mantener estable el mercado laboral y promover sectores tecnológicos emergentes, en medio de una transición económica que busca impulsar industrias avanzadas y la digitalización de la economía.
Nacionales
Conozca cómo será la circulación en San Salvador mientras se ejecuta la fase 6 de la revitalización del Centro Histórico
La intervención, que se ejecuta en el marco de la primera etapa de esta fase, contempla restricciones en puntos clave como La Placita, la plaza 14 de Julio y diversos tramos de la 1ª calle Poniente, la 1ª avenida Norte y la avenida España, según detalló la municipalidad en un comunicado.
Ante estos cierres, la comuna recomendó a la población utilizar vías alternas y respetar la señalización instalada en la zona. Para el transporte colectivo se sugiere desviarse hacia la 5ª calle Poniente, mientras que los vehículos particulares pueden optar por la alameda Juan Pablo II o el bulevar Venezuela.
Avanza la Fase 6️⃣ de la revitalización del #CentroHistóricoSS.🚧
⁰En esta etapa se harán cierres totales en algunos tramos y se habilitaran rutas para la circulación peatonal y vehicular.
Se recomienda a la población tomar vías alternas y atender la señalización en la zona. pic.twitter.com/yoiCNVjCR9
— Alcaldía de San Salvador (@alcaldia_ss) March 8, 2026
Las autoridades explicaron que estos cortes son necesarios para permitir los trabajos de reordenamiento urbano, que incluyen la habilitación de nuevos espacios para la circulación peatonal y vehicular. «Se recomienda a la población tomar vías alternas y atender la señalización en la zona», señaló la Alcaldía en sus canales oficiales.
El proyecto de revitalización del centro histórico capitalino, que se desarrolla por fases desde hace varios años, busca recuperar el patrimonio urbano y mejorar la accesibilidad. La fase 6 cuenta con la participación de unidades municipales de desarrollo urbano, desechos sólidos y agentes metropolitanos para garantizar el orden durante las obras.