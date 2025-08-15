Principal
Beijing inaugura los Juegos Mundiales de Robots Humanoides 2025
Los Juegos Mundiales de Robots Humanoides 2025 se inauguraron el jueves en Beijing, mostrando los avances más recientes en toma de decisiones inteligentes y movimiento colaborativo de estos robots. El evento sigue a la Conferencia Mundial de Robots 2025, inaugurada el 8 de agosto bajo el lema “Robots más inteligentes, agentes incorporados más inteligentes”.
La competencia reúne a 280 delegaciones de 16 países, incluidos Estados Unidos, Alemania e Italia, y se desarrollará del viernes al domingo en el Óvalo Nacional de Patinaje de Velocidad. Los participantes se enfrentarán en 26 disciplinas, que incluyen pruebas atléticas como carreras de velocidad, salto largo, gimnasia y fútbol, así como tareas técnicas como manipulación de materiales, clasificación de medicamentos y limpieza en distintos escenarios.
Li Yechuan, funcionario del Buró Municipal de Economía y Tecnología Informática de Beijing, explicó que los juegos adoptan formatos humanos de competición para someter a prueba los últimos avances de los robots. Por su parte, Li Zhiqi, asesor del gobierno municipal, destacó que el evento busca impulsar la transición de los robots humanoides del laboratorio a aplicaciones reales en fábricas, hospitales y hogares, marcando un paso clave hacia la producción a gran escala.
Internacionales -deportes
Kingsley Coman deja el Bayern y ficha por el Al Nassr para jugar junto a Cristiano Ronaldo
El delantero francés Kingsley Coman puso fin a una década en el Bayern de Múnich y se convirtió oficialmente en nuevo jugador del Al Nassr de Arabia Saudita, confirmaron este viernes ambos clubes. El contrato del internacional francés, de 29 años, se extenderá hasta 2028, y lo pondrá como compañero del astro portugués Cristiano Ronaldo.
El Bayern despidió al atacante con un comunicado en el que su director deportivo, Max Eberl, aseguró: “King siempre formará parte del Bayern, le deseamos lo mejor en su nuevo reto”. Por su parte, Coman publicó un mensaje de despedida en Instagram: “Este club siempre será parte de mí. Al Bayern solo le deseo éxitos continuos en las próximas temporadas. Desde lo más profundo de mi corazón, gracias”, acompañado de un video que resumía sus diez años en Baviera.
Coman llegó al Bayern en 2015 procedente de la Juventus, inicialmente en calidad de préstamo y luego de forma definitiva en 2017. Durante su trayectoria, vivió su momento más destacado con el gol que le dio al Bayern la victoria por 1-0 sobre el Paris Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones 2020 en Lisboa, consiguiendo así su sexto título europeo con el club alemán.
Además de la Champions, Coman conquistó con el Bayern 9 ligas alemanas, 3 Copas de Alemania, 3 Supercopas de Alemania, un Mundial de Clubes y una Supercopa de Europa.
El traspaso de Coman al Al Nassr, según la prensa, se cerró en unos 30 millones de euros (35 millones de dólares), luego de que su salida se convirtiera en un secreto a voces durante la semana.
Nacionales
Discusión entre conductores paraliza el tráfico en plena vía
Un hecho de intolerancia vial fue registrado en las cercanías de un conocido centro comercial de la colonia Escalón, San Salvador.
En videos difundidos en redes sociales se observa cómo el conductor de un microbús de la ruta 16 detiene su unidad en plena vía para discutir con un automovilista particular.
El incidente generó afectaciones en la circulación, mientras otros conductores intentaban transitar por la zona.
Hasta el momento, se desconocen los motivos que provocaron la confrontación, que casi termina de manera más grave.
Jetset
Karlita y sus amigas se robó en el corazón de grandes y chicos en su gira por El Salvador
El reconocido grupo infantil mexicano “Karlita y sus amigas”, finalizó una gira de 3 conciertos por El Salvador, donde cientos de personas disfrutaron de su canciones, música en vivo, dinámicas y premios.
La afluencia de asistentes fue masiva en las presentaciones artísticas realizadas en el parque Cuscatlán y los centros comerciales Plaza Mundo Soyapango y Metrocentro San Salvador.
“Estamos muy felices por el recibimiento del público salvadoreño, hemos sentido el cariño de grandes y chicos al cantar y bailar nuestras canciones”, aseguró Karlita de León, líder y vocalista del grupo.
Esta es la primer gira internacional del grupo conformado por Karlita, AniLu y Alaia, donde presentaron oficialmente su disco “Mis Mascotas”, que contiene importantes éxitos, entre ellos: El Gato bandido, Luno mi perro saltarín, mi perrita estrella y el baile de mis mascotas entre otras.
La producción del disco estuvo a cargo del compositor y empresario mexicano Tarín de León, quien aseguro que “Nunca nos imaginamos la aceptación del disco por parte del público asistente, hemos tenido un lleno total en los 3 conciertos y vimos que todo mundo bailaba y cantaba con las dinámicas y canciones del grupo”.
Durante su gira por El Salvador Karlita y sus amigas estrenó sus últimas dos canciones: El baile de Pepito (Dedicada a nuestro país) y El pescadito loco, inspiradas en sucesos y vivencias cotidianas ocurridas a las integrantes de la agrupación.
“El pescadito loco” fue inspirada en un día de playa, cuando un pez se acercó a Karlita y comenzó a morder sus deditos del pie y se mantuvo junto a ella durante varios minutos. “El baile de pepito” cuenta la historia de José, hermano de AniLu, un niño inquieto, bailarín y muy bromista, aseguró De León.
Extraoficialmente ha trascendido que ante el éxito obtenido en esta gira por El Salvador, el grupo estaría planificando una segunda gira para los primeros días del mes de octubre próximo, donde ofrecerían presentaciones en diferentes puntos del país.
Para conocer más de este proyecto musical y de las aventuras de sus integrantes, pueden visitar el canal oficial de Youtube, Spotify y otras redes sociales como Karlita y sus Amigas.