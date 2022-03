VIDEOS | En ajustado bodysuit de hilo, Diosa Canales presume su voluptuosa figura meneando las caderas

Diosa Canales no para de causar revuelo en las redes sociales debido a que es una atractiva mujer que no tiene miedo al qué dirán y siempre elige llamativos modelitos con los que explota al máximo su sensualidad y atrevimiento.

Hace unos días, la vedette venezolana se animó a publicar un breve video donde aparece recargada en una pared, meneando las caderas de una manera muy sexy, vestida con tacones y un ajustado bodysuit color negro tipo hilo dental con el que presumió su voluptuosa figura.

“#meteleturbo 🔥🔥 Muevelo to to to muevelo to to to”, se lee al pie del clip de la actriz y cantante que por el momento ha generado casi 12 mil visualizaciones y decenas de piropos en donde le dijeron que ella debería ser viral y no el challenge que puso de moda la también cantante brasileña, Anitta.

“Para qué Anitta? Tú eres la que tiene que ser viral 🔥😍”, “Deliciosa mujer venezolana 😋😋” y “Bella, me encantó tu baile”, son parte de los comentarios que recibió Canales.

A través de su Instagram oficial, Diosa Canales comparte contenido constantemente, en el que siempre da tips de belleza y rutinas de ejercicios, además de que es una de las famosas consentidas gracias a que siempre se da tiempo para elevar la temperatura de sus admiradores a través de fotos y videos de alto voltaje.

