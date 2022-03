VIDEO | Fans critican a Belinda por ahora hablar como española y perder su acento mexicano

Tras su ruptura de compromiso con Christian Nodal, la cantante de origen español, Belinda, ha sido el blanco de las críticas de algunos medios de espectáculos que le han dado la imagen de una artista interesada, cuestión que sido desmentida por gente allegada a ella que la conoce y sabe cómo es en realidad.

Sin embargo, en esta ocasión fueron una serie de actitudes de la cantante las que le pusieron la soga al cuello ante sus fans. Durante una entrevista con una radiodifusora española, Belinda dio algunos datos sobre la etapa de la vida en la que se encuentra, destacando que estaba feliz por regresar a su país de origen, en el cual, según, se quedará por tiempo indefinido.

Tras asegurar que ama España, Belinda comentó que radicará en Madrid, aunque aún no tiene el departamento en el que se hospedará durante su estancia en el país ibérico: “Ya me ayudareis a conseguir un piso, a buscar, todo y me llevareis a comer por ahí”, bromeó Belinda con las conductoras de MegaStar FM.

Y justamente su manera de hablar fue lo que causó curiosidad entre los internautas, ya que la actriz de ‘Cómplices al Rescate’ comenzó a usar expresiones propias del acento español, lo cual no dejó muy bien parada ante algunos de sus seguidores mexicanos, quienes señalaron abajo de la grabación, que era raro que en tan poco tiempo olvidara que México fue el país que le dio oportunidades de crecimiento artístico.

Esta misma situación fue refutada por otros fans, quienes aseguraron que ella nunca dijo que se olvidó de México y que su acento posiblemente comenzaba a verse modificado debido a que ella ya llevaba varios días en España y al convivir con personas de ese país, es natural que la forma de expresarse comience a cambiar.

Cabe recordar que no es la única artista por la que ha pasado por esto, ya que incluso la misma Danna Paola, quien sí nació en México, comenzó a “perder” su acento mexicano al radicar muchos meses en España, país en el cual grabó ‘Élite’, serie de Netflix que la volvió tendencia durante sus dos primeras temporadas.