VIDEO | Wanda Nara sufre problema de vestuario y enseña parte de su seno durante una transmisión en vivo

La edición número 71 de Miss Universo que se está desarrollando en Nueva Orleans, Estados Unidos tendrá la presencia de dos mexicanas, pues además de Irma Miranda la candidata de México, también participa Alejandra Guajardo, quien representa a El Salvador.

La final de Miss Universo 2022 es el próximo sábado 14 de enero y empieza a las 7 de la noche hora del centro de México. Para esta edición, la nueva organización, que dirige Anne Jakrajutatip, anunció harían cambios importantes en el desarrollo del concurso, entre ellos, el diseño de las bandas con el nombre de los países y el desfile en traje de baño.

Alejandra Guajardo, una joven de 26 años, nació en Cancún, Quintana Roo. Su mamá es mexicana, sin embargo, su papá es salvadoreño, por lo que cuenta con una doble nacionalidad. Alejandra creció en El Salvador, México y Texas, pero lleva ya varios años viviendo en el Salvador.

Por varios años la joven intentó competir por alguna corona estatal en México, para llegar a los certámenes internacionales con la banda de nuestro país, pero no lo logró. Sin embargo, ahora pisará el escenario más importante en los certámenes de belleza, Miss Universo.

La ahora Miss Universo El Salvador estudió Negocios Internacionales en la Universidad de Texas, un curso de Budismo y Psicología Moderna en la Universidad de Princeton.

Pese a haber nacido en la Península de Yucatán, no concursó en los certámenes de los estados que la comprenden. En el 2017 Alejandra Guajardo participó en Miss Earth Veracruz, en 2018 en Mexicana Universal Veracruz, en 2019 en Miss Veracruz; En 2020 participó en Miss Grand México, en 2021 participó en Miss Morelos pero ninguno de esos cuatro concursos logró ganar la corona estatal para acceder al nacional.

Alejandra también tiene cultivos de hidroponía, un método utilizado para cultivar plantas usando disoluciones minerales en vez de suelo agrícola, también ayuda a personas a ser autosuficientes con la comida. De igual forma, junto a su familia, ha creado una marca de línea de productos de belleza de CBD (cannabidiol) orgánicos, llamada Kankenami.

La joven aprovecha cada oportunidad cerca de su corazón. Está inmensamente agradecida por toda la motivación y el amor que recibe de sus seres queridos y seguidores. Habiendo visitado 40 países, Alejandra ha desarrollado un gran aprecio por las diferentes culturas, haciendo amigos, explorando nuevas aventuras, pensando fuera de la caja y amando el medio ambiente.

La mexicana que representó a El Salvador ahora trabaja con organizaciones locales para educar más a las personas sobre la importancia de la seguridad alimentaria, la seguridad y la sostenibilidad. Considera que cambiar al procesamiento doméstico de productos agrícolas reducirá el impacto dañino de la producción de alimentos en el medio ambiente.

También se ha dado a conocer que la mamá de Alejandra Guajardo, intentó llegar a Miss Universo por medio de la plataforma de Nuestra Belleza Quintana Roo.

“Mi madre fue reina de belleza, ella nunca me impulsó, tienes que, pero ella me inspiro también a participar en certámenes de belleza, la verdad me ha gustado muchísimo porque te ayuda a crecer como persona, te ayuda con la seguridad, te abre puertas y también generas un vínculo de confianza con todas las personas para que te escuchen y lo mucho o poco que sé, pueda transmitírselos y que ellos adquieran esos conocimientos”, relató la joven.

