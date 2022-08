VIDEO | Kate Moss aparece desnuda entrando en un lago y de espaldas a la cámara

Demi Rose desafió la censura de Instagram y enloqueció a los millones de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram al compartir una atrevida postal en la que presume sus exuberantes encantos usando tanguita negra y unos diminutos parches de corazones sobre sus senos.

“Life’s a beachhhh”, escribió la modelo británica Demi Rose en su publicación, la cual ya cuenta con más de 176 mil corazoncitos rojos y alrededor de 1,500 comentarios de los fans que quedaron tirando baba al verla posando de manera muy sensual y ligera de ropa recostada en una playa.

“Mamacita’, me encantas. ¡Eres una reina! Te mando besos y abrazos 😘😘”, “Demasiada sensualidad 😮😮”, y “Que hermosa sirenita 💘💘”, fueron algunas de las reacciones más populares.

Apenas unos días atrás, Demi Rose hizo alarde de sus increíbles curvas a través de un video donde aparece caminando en cámara lenta rumbo a un helicóptero, enfundada con botas altas y una minifalda negra que apenas puede cubrir su retaguardia y deja ver su body de hilo rojo y medias de red.

“With a taste of your lips, I’m on a ride. 🚁”, es el texto que acompaña el clip que por el momento tiene 172 mil visualizaciones.